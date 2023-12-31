150 شهيدا خلال 24 ساعة في غزة.. وارتفاع عدد الضحايا إلى 21822

2023-12-31 / 13:04
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، استشهاد 150 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة، في بيان، أن الجيش الإسرائيلي “ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 150 شهيدا و286 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وأوضح القدرة أن ذلك يرفع حصيلة حرب إسرائيل على قطاع غزة إلى 21822 شهيدا، و56451 مصابا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وبحسب مصادر فلسطينية، فإن من بين الشهداء وزير الأوقاف والشؤون الدينية الأسبق، خطيب المسجد الأقصى يوسف سلامة، الذي قضى مع عدد من أفراد أسرته في غارة إسرائيلية على منزله بمخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وذكرت المصادر أن القصف الإسرائيلي العنيف استمر من الجو والبر والبحر في معظم أنحاء قطاع غزة، وخاصة في مخيمات اللاجئين بوسط غزة.

وأفادت المصادر بأن العمليات البرية والقتال العنيف بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية مع الغارات الجوية والصواريخ التي أصابت الوحدات السكنية والبنية التحتية، أدت إلى سقوط أعداد كبيرة من الشهداء.

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