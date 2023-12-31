الحموشي بأكادير في زيارة مفاجئة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

علمت ” هبة بريس” ان عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني، قد حل بولاية امن اكادير يوم أمسٍ السبت 30 دجنبر الجاري، في زيارة مفاجئة دون سابق إشعار للأجهزة الأمنية والسلطات المحلية بالمدينة.

الزيارة خلقت استنفارا كبيرا على مستوى السير والجولان على مستوىً الشوارع الرئيسية التي مر منها عبد اللطيف الحموشي، كما كثفت المصالح الأمنية من دورياتها طيلة زيارة المدير العام للأمن الوطني بالمدينة.

وحسب مصادر جد مطلعة فإن زيارة المدير العام للأمن الوطني طبعتها سرية تامة، ولم تعرف هل الزيارة عادية لمدينة اكادير، بعد ان سبقتها زيارة مماثلة لمدينة مراكش الجمعة الماضي، هل الحموشي زار اكبر مدينتين سياحيتين، مع اقتراب توديع السنة الجارية، للاطلاع على عمل الأجهزة في تأمين إحتفالات راس السنة ؟؟.

وفي نفس السياق، قالت مصادر الجريدة ان زيارة الحموشي لمدينة اكادير، لن تمر مرور الكرام على مسؤولين أمنيين ، خصوصا بعد واقعة اعتداء شخص ” مقرقب ” على سياح أجانب وإصابة ثلاثة منهم زوجان بريطانيان ومواطنة مغربية مهاجرة ببلجيكا، والذي تم اعتقاله الخميس الماضي.

كما ان هناك رأي آخر يقول ان زيارة الحموشي ، جاءت في سياق الاطلاع على المشاريع المتعلقة بالمديرية العامة للأمن الوطني، منها الاطلاع على اللوجستيك المتوفر والخصاص في ذلك وكذلك مشروع بناء المقر الجديد لولاية امن اكادير، وكذلك المفوضيات المزمع إحداثها مستقبلا بمنطقة القليعة بإنزكان، ومشاريع اخرى اخرى متعلقة بمحطات المراقبة بالكاميرات عن بعد، إحداهما بالشريط الساحلي والأخرى وسط المدينة .

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