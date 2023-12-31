البحرية الملكية تقدم المساعدة لمرشحين للهجرة غير النظامية

اعترضت وحدة تابعة للبحرية الملكية، كانت تقوم بدورية بحرية بالمحيط الأطلسي، ليلة 30 دجنبر، على بعد 112 كلم من الكركرات، قاربا على متنه 44 مرشحا للهجرة غير النظامية ينحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

وأوضح بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن القارب كان يعتزم التوجه نحو جزر الكناري.

وأضاف المصدر أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم تلقوا الإسعافات اللازمة، قبل نقلهم إلى ميناء الداخلة وتسليمهم لمصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

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