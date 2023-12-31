برشلونة مهدد بالغياب عن النسخة الجديدة لمونديال الأندية

برشلونة مهدد بالغياب عن النسخة الجديدة لمونديال الأندية

2023-12-31 / 11:00
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كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، بأن برشلونة يواجه خطر عدم المشاركة في مونديال الأندية 2025.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم للأندية، عام 2025، بشكل جديد في وجود 32 فريقا، بواقع 12 مقعدا من قارة أوروبا، بحد أقصى ناديين من كل بلد.

وبحسب صحيفة “سبورت” الكتالونية، ستنقسم المقاعد ال12 إلى أبطال 4 نسخ لدوري أبطال أوروبا، بداية من موسم 2020/21 وحتى 2023/24، إلى جانب الفرق الثمانية الأولى في ترتيب اليويفا بحسب نتائجهم في المواسم الأربعة المذكورة.

وأضافت الصحيفة، أنه تم حسم مشاركة أبطال النسخ الثلاث الماضية من دوري أبطال أوروبا، وهي تشيلسي، ريال مدريد ومانشستر سيتي.

وسيتحدد باقي المشاركين بناء على نتائج الفرق في النسخ الأربعة الأخيرة المذكورة، حيث يحصل كل فريق على 4 نقاط للمشاركة، ونقطتين للفوز، ونقطة للتعادل، و5 للوصول إلى دور ال16، ونقطة في كل جولة حتى النهائي.

وأكدت الصحيفة، أن مشاركة برشلونة في كأس العالم للأندية 2025، ليست سهلة على الإطلاق.

وأوضحت الصحيفة، أنه بعد حسم مشاركة ريال مدريد في البطولة، يتبقى مقعد إسباني واحد، ويتأخر برشلونة في التصنيف حاليا عن أتلتيكو مدريد من حيث عدد النقاط، حيث يمتلك الروخيبلانكوس 62 نقطة، مقابل 55 للبارسا.

وسيبعد برشلونة نفسه عن أي حسابات، إذا تكمن من تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث سيحصل على البطاقة الثانية مباشرة من إسبانيا.

الغريب أن الصحيفة، أكدت أن البارسا يملك خيارا أخير، يتمثل في الدعوتين اللتين يحتفظ بهما الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وهو خيار لا يبدو قابلا للتطبيق في الوقت الحالي، بعد أن ألمح جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا، بأن إحدى هاتين الدعوتين لن تكون لبرشلونة -وفقا للصحيفة-.

ويبدو أن أزمة البارسا مع الاتحاد الأوروبي بسبب السوبر ليج، وكذلك والوضع الاقتصادي للنادي سبب ذلك.

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