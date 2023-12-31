ثعبان سام يقتحم مباراة تنس (فيديو)

في مشهد يحبس الأنفاس، اقتحم ثعبان سام، مباراة تنس في أستراليا.

وبحسب وسائل إعلام أسترالية، فإن ثعبانا ساما بطول 50 سم، بلون بني -أحد أكثر الزواحف فتكا في أستراليا- اقتحم مباراة بين دومينيك ثيم، بطل كرة المضرب النمساوي، المصنف الثالث على العالم سابقا، وجيمس مكابي خلال تصفيات الجولة الأولى من بطولة بريزبن الدولية.

وسارع منظموا المباراة والمعنيون بالإمساك بالثعبان وإزالته بأمان من أرضية الملعب، واستئنفت المباراة بعدها.

Un serpent brun d’environ 50 cm a interrompu le premier tour des qualifications entre Dominic Thiem et James McCabe pendant 40 minutes à Brisbane. 🐍🇦🇺 Il est le serpent le plus 𝗠𝗢𝗥𝗧𝗘𝗟 en Australie et a dû être attrapé par un professionnel. 😳pic.twitter.com/7JIhyzC0ba — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) December 30, 2023

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