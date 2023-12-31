ثعبان سام يقتحم مباراة تنس (فيديو)

2023-12-31 / 09:49
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في مشهد يحبس الأنفاس، اقتحم ثعبان سام، مباراة تنس في أستراليا.

وبحسب وسائل إعلام أسترالية، فإن ثعبانا ساما بطول 50 سم، بلون بني -أحد أكثر الزواحف فتكا في أستراليا- اقتحم مباراة بين دومينيك ثيم، بطل كرة المضرب النمساوي، المصنف الثالث على العالم سابقا، وجيمس مكابي خلال تصفيات الجولة الأولى من بطولة بريزبن الدولية.

وسارع منظموا المباراة والمعنيون بالإمساك بالثعبان وإزالته بأمان من أرضية الملعب، واستئنفت المباراة بعدها.

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