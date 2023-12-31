السمارة على موعد مع الدورة العاشرة لمهرجان السينما ومسرح الطفل

2023-12-31 / 09:36
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هبة بريس _ الرباط

نظمت جمعية الشعلة للتربية والثقافة – فرع السمارة، على مدى ثلاثة أيام، فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان السينما ومسرح الطفل، وذلك تحت شعار “الإعلام ومسرح الطفل في عيون الثقافة الحسانية”.

وتميزت هذه التظاهرة، التي اختتمت فعالياتها مساء اليوم السبت، بتنظيم مجموعة من الأنشطة التربوية والثقافية الهادفة لفائدة تلاميذ المؤسسات التعليمية بالسمارة.

وشملت هذه الأنشطة تقديم عروض مسرحية من أداء تلاميذ المؤسسات التعليمية، ولوحات فنية تراثية وفقرات موسيقية، وتنظيم ورشات تكوينية، وعقد لقاءات مفتوحة مع مختصين وباحثين في مجال الإعلام والطفولة، بالإضافة إلى توزيع الجوائز على الفائزين في مختلف المسابقات المنظمة على هامش المهرجان.

وقال رئيس جمعية الشعلة للتربية والثقافة – فرع السمارة، مومو لبيز، إن هذا المهرجان، المنظم بدعم من عمالة إقليم السمارة والمجالس المنتخبة والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية ووكالة الجنوب، يهدف إلى دعم التنشيط التربوي والثقافي والبيئي، وتنظيم لقاءات فكرية وثقافية لفائدة الأطفال والشباب، بشراكة مع المؤسسات التعليمية وقطاع الشباب بهذا الإقليم.

وأضاف السيد لبيز، في كلمة بالمناسبة، أن الجمعية تطمح، من خلال هذه الأنشطة سواء على المستوى المحلي أو الوطني، إلى الاستثمار في الرأسمال البشري من خلال الأطفال واليافعين والشباب، ذكورا وإناثا، من أجل بناء مواطن صالح لبلده ولنفسه.

وأشار إلى أن هذا المهرجان يسعى، في دورته العاشرة التي أطلق عليها اسم “دورة القطب الرباني سيدي أحمد الركيبي”، إلى ترسيخ مجموعة من القيم الإنسانية النبيلة التي تحث على الوفاء للوطن والتضامن والتعايش والتربية على الحوار والاختلاف والقدرة على تدبيره.

وتميزت هذه التظاهرة، التي حضر حفل افتتاحها عامل إقليم السمارة وعدد من المنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية والأساتذة والباحثين في مجال الإعلام والطفولة، بتكريم مجموعة من الفعاليات التي تساهم في دعم الأنشطة الهادفة إلى النهوض بالطفولة والشباب.

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‫4 تعليقات

  4. على وزارة الثقافة والشباب ان تعتني بالاقاليم الجنوبية في التنمية وتشجيع الشباب على المسرح والفن ..

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