نوتنجهام فورست يعمق جراح مانشستر يونايتد

تعرض مانشستر يونايتد لخسارته التاسعة هذا الموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك عقب سقوطه بنتيجة (1-2) أمام مضيفه نوتنجهام فورست، اليوم السبت، ضمن الجولة 20 من المسابقة.

وتقدم نوتنجهام عن طريق نيكولاس دومينجيز في الدقيقة 64، قبل أن يدرك ماركوس راشفورد التعادل لليونايتد بالدقيقة 78، لكن في الدقيقة 82 سجل مورجان جيبس وايت الهدف الثاني لنوتنجهام.

وتأتي الهزيمة أمام نوتنجهام، لتضع مزيدا من الضغوطات على كاهل المدرب الهولندي إيرك تين هاج، بعدما تجمد رصيد اليونايتد، الذي حقق الفوز مرة في آخر 4 مباريات بالدوري، عند 31 نقطة في المركز السابع.

على الجانب الآخر، حقق نوتنجهام فورست فوزه الثاني على التوالي، بقيادة مدربه الجديد البرتغالي إسبيرتو نونو سانتو، ليرفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز 15.

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