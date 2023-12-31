عموتة يكشف عن قائمة المنتخب الأردني في كأس آسيا

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الأردني، بقيادة المدرب الحسين عموتة، قائمة النشامى النهائية لبطولة كأس آسيا 2023 والتي تنطلق منتصف الشهر المقبل في الدوحة.

وضمت القائمة 26 لاعبا هم:

يزيد أبو ليلى، عبدالله الفاخوري، أحمد جعيدي، عبدالله نصيب، يزن العرب، أنس بني ياسين، براء مرعي، سالم العجالين، محمد أبو حشيش، إحسان حداد، فراس شلباية، فادي عوض، رجائي عايد، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الروابدة، محمود مرضي، مهند أبو طه، محمد أبو زريق “شرارة”، أنس العوضات، موسى التعمري، علي علوان، يوسف أبو جلبوش، صالح راتب، حمزة الدردور، ويزن النعيمات.

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