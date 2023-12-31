طقس الأحد…برودة في كل ربوع المملكة

2023-12-31 / 09:07
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هبة بريس _ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن يظل الطقس باردا نسبيا مع تكون صقيع محليا خلال الصباح والليل فوق كل من الأطلس، والريف، والمناطق الشرقية، والجنوب الشرقي، والهضاب العليا.

كما سيلاحظ تشكل كتل ضبابية محلية على السهول الشمالية للمحيط الأطلسي، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة بالشمال، ومشمسة بباقي جهات البلاد، إلى جانب تناثر الغبار بأقصى الجنوب.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص درجتين و4 درجات بكل من مرتفعات الأطلس، والسفوح الجنوبية-الشرقية، والهضاب العليا الشرقية، وما بين ناقص 4 درجات و9 درجات بالريف والسهول الداخلية الشمالية والوسطى، فيما ستكون ما بين 9 و14 درجة في ما تبقى من ربوع البلاد، أما درجات الحرارة، خلال النهار، فستشهد بعض الارتفاع الطفيف.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا، على أن يصبح هائجا إلى قوي الهيجان ليلا ما بين المهدية وطانطان، وهادئا إلى قليل الهيجان ما بين طرفاية والعيون، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل

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‫7 تعليقات

  7. ههههه حتى أحوال الطقس لم تتقدموا فيها مع العلم ان ٢٠٢٤ على الابواب .
    دولة متخلفة في كل المجالات
    جو رائع ودافئ

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