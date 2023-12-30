الرباط..توقيف شخصين متورطين في ترويج المؤثرات العقلية

2023-12-30 / 23:41
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الرباط: هبة بريس

تمكنت عناصر الأمن الوطني بولاية أمن الرباط، بتعاون وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء اليوم السبت، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية وفتاة قاصر تبلغ من العمر 16 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في حيازة وترويج شحنة من المؤثرات العقلية.

وأوضح مصدر أمني أنه تم توقيف المشتبه فيه الرئيسي ومرافقته على مستوى طريق المرسى بمدينة الرباط، مباشرة بعد وصولهما على متن دراجة نارية قادمين من إحدى مدن شمال المملكة، وهما في حالة تلبس بحيازة 1900 قرص إكستازي مخدر ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات الاتجار غير المشروع في الأقراص المخدرة.

وأضاف أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، والمراقبة الشرطية بالنسبة لمرافقته، على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن مصدر ومسالك تهريب هذه الشحنات المخدرة المحجوزة، وكذا توقيف كل المساهمين والمشاركين المحتملين في هذه الأفعال الإجرامية.

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