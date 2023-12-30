مول الكاسكيطة خارج أسوار السجن بعد قضائه أربع سنوات سجنا

هبة بريس: الرباط

علمت هبة بريس من مصادرها، أن محمد السكاكي المشهور بمول الكاسكيطة، قد غادر اليوم السبت السجن المحلي بتيفلت، بعد قضائه لعقوبة سجنية دامت 4 سنوات.

هذا وتعود هذه القضية لسنة 2019، حين أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات عن إيقاف صاحب قناة على موقع “اليوتيوب” تحمل اسم “مول الكاسكيطة”، وذلك على إثر نشره لفيديو تضمن عبارات فيها سب للمواطنين المغاربة وتمس بمؤسساتهم الدستورية.

وجاء في بلاغ لوكيل الملك حينها: “أنه على إثر نشر فيديو بموقع التواصل الاجتماعي “يوتوب” بتاريخ 29 نونبر 2019 بإحدى القنوات تحمل اسم “مول الكاسكيطة”، تضمن عبارات فيها سب للمواطنين المغاربة ووصفهم بأوصاف مهينة لهم وحاطة من كراماتهم وتمس بمؤسساتهم الدستورية، تم إيقاف المعني بالأمر ووضعه رهن تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث”.

وأشار حينها وكيل الملك،أنه قد تم ضبط كمية صغيرة من المخدرات في حيازة المعني بالأمر ساعة إيقافه…

وهي التهم التي أدين بها مول الكاسكيطة ابتدائيا ثم استئنافيا بأربع سنوات، قبل أن يغادر اليوم السبت السجن ليعانق الحرية من جديد.

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