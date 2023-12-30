وجدة..حملة لتحرير الملك العمومي بالمنطقة الحضرية سيدي زيان

هبة بريس : وجدة

بادر رئيس المنطقة الحضرية يحيى بنشريفة بوجدة سيدي زيان، رفقة رؤساء الملحقات الإدارية الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وأعوان السلط صباح اليوم السبت 30 دجنبر الجاري بحملة لتحرير وتنظيم الملك العمومي.

وانطلقت الحملة من شارع عبد الرحمن احجيرة وصولا إلى الساحات العمومية بباب سيدي عبد الوهاب اين تتمركز معظم المحلات التجارية بمختلف انشطتها، حيث عاينت اللجنة المختلطة على بعض الحالات المخالفة في احتلال الملك العمومي من عرقلة السير والجولان عبر التحسيس أكثر من الحجز و الزجر، مراعاة الظروف الاجتماعية والركود الاقتصادي التي تعرفها المدينة.

وفي إطار تواصلها مع الباعة المتجولين على ضرورة احترام الملك العمومي وتسهيل مرور المواطنين واحترام مداخل الأسواق التجارية.

واتت هذه المبادرة من طرف رئيس المنطقة الحضرية وجدة سيدي زيان، بعد وقوفه على بعض النقاط السوداء بالملحقات الإدارية الأولى والثانية والثالثة والرابعة، والتي لقيت استحسان التجار والمهنيين والساكنة لما لمسوه من حس المسؤولية والمواطنة الحقة.

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