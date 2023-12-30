بين ألم الرحيل و لذة الانتصار…أبرز الأحداث الفنية لسنة 2023
هي سنة لم تخلو من الأحداث و المفاجآت، عاش فيها المغاربة جميع الأحاسيس، تنوعت بين الألم و الحسرة و بين الافتخار بالتتويجات.
وهي على وشك الرحيل، ارتأت “هبة بريس” جرد جميع الأحداث البارزة في سنة 2023.
وفاة الفنانين:
فخلال هذه السنة ودع المغاربة نجوم برزوا في الساحة الفنية المغربية لعل أبرزهم الفنان و الكوميدي عبد الرحيم التونسي المعروف بعبد الرؤوف، لالة خديجة أسد، تسونامي، الفنان محمد الغاوي، عبد الرحيم برادي المشهور ب”عسيلة”
وكذلك الفنان المسرحي أحمد جواد الذي أضرم النار في جسده أمام مبنى وزارة الثقافة بالرباط في اليوم العالمي للمسرح.
تألق السينما المغربية
و في سنة 2023 استطاع المغرب لأول مرة في تاريخ المهرجان الدولي للفيلم بمراكش الظفر بالنجمة الذهبية بفضل فيلم “كذب أبيض” لمخرجته أسماء المدير.
وجدير بالذكر أن الفيلم ذاته هو منافس رسمي ضمن السباق العالمي السنوي على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي.
رفض طلب النقض للفنانة دنيا بطمة
وفي آخر أيامها،صدمت غرفة الجنايات بمحكمة النقض بالرباط الفنانة المغربية دنيا بطمة حيث قضت برفض طلب النقض الذي قدمه فريق دفاعها للطعن في الحكم الاستئنافي الصادر ضدها (سنة نافذة).تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
3 تعليقات
” الفرق بين سينما الشعب و سينما السرير ” 1 ـ (سينما الشعب) أيام زمان 1990 “شرطي ومتمرد” بطولة لو دايموند فيليبس من أصل هندي شرطي ومتمرد: يعمل باستر ماكهنري كوكيل سري للشرطة المحلية. وهو حالياً متهم بقضية فساد للشرطة. غلافه يجبره على المشاركة في سرقة حدثت بشكل خاطئ: جرح شخصان وسرقة رمح هندي قديم وإصابة باستر. يريد هانك ستورم من أصل هندي العثور على الرمح المفقود ، وبالتالي يجد نفسه يبحث عن نفس الشيء مثل باستر … و أثناء الإستراحة بين الفلمين نخرج لنأخذ معقودة المطاعم رائعة مع صلصة الطماطم الخاصة بها فوقها قليل من البصل الأخضر لذيذة و مكونتها تحتوي على بطاطس ـ توم قزبر ومعدنوس ـ ملح كركم ـ فلفل أحمر كامون ـ فلفل أسود ـ صلصة حارة طماطم أو طماطم مصبرة ـ خل صلصة حارة دقيق ـ ماء دافئ ـ خميرة بيض و زيت طبعاً مع مشروب غازي سفن أب؟ أم كوكاكولا؟ أم بوماس بنكهة التفاح؟ لإختيار على مشروب واحد و مذاق مختلف .. نأخذ الأكلة الشعبية “المعقودة” و مشروب غازي لنعود إلى المقعد الخشبي لمشاهدة الفيلم الثاني “تنزه لقاتل” سدني بويتييرـ توم بيرينجير ـ كيرستي أليي ـ إخراج روجر سبوتيسوود 1988 فيلم أكشن ، تم تصويره في أوضاع طبيعية حقيقية ، مع الممثلين ورجال الأعمال المعلقين حقًا فوق الفراغ. تسلسل تسلق الجبال الخاص به مؤثر للغاية. هل تشعر بالدوار أم لا؟ يا له من فيلم جيد أليس كذلك وقد أحببت النقطة المتعلقة بالممثلين الذين يشكلون مجموعة المشي لمسافات طويلة ، ونخمن من هو القاتل؟ يجب أن يواجه وارين ستانتين ، عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي المعترف به والتقدير ، تحقيقًا دقيقًا بشكل خاص. أخذ شخص زوجة صائغ رهائن وطلب منه كيسًا من الماس في أسرع وقت ممكن. بعد مقتل رهينة له ، يهرب وينضم إلى مجموعة من المتنزهين على أمل عبور الحدود الكندية دون وقوع حوادث. لتبدأ المطاردة … 2 ـ (سينما السرير) سويسرا تدشن “سينما السرير”.. وتغيير الأغطية فوري شهدت بلدية شبرايتنباخ في سويسرا، الخميس، افتتاح قاعة سينمائية جديدة بخاصية غير مسبوقة، وفق ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية وقال المصدر إن الصالة السينمائية الجديدة توفر للمشاهدين أسرّة بدلاً من المقاعد العادية والتقليدية، حيث يمكن للمشاهد أن يتابع الفيلم مستلقياً على راحته، وكأنه في منزله. وذكرت “سينما باثي”، التي تتواجد في شبرايتنباخ القريبة من الحدود السويسرية الألمانية، أن الأسرة متوفرة في قاعة “VيP” كبار الشخصيات ، مضيفا أن الهدف من هذا التحديث هو جذب عشاق خدمات البث المنزلي مثل “نتلفيكس” و”أمازون برايم” إلى صالات السينما. وتضم قاعة “كبار الشخصيات” 11 سريراً لشخصين، تحتوي كل واحدة منها على مساند للرأس قابلة للتعديل إلكترونياً. وتبلغ قيمة تذكرة هذه القاعة 49 فرنكاً سويسرياً 48 دولار أميركي ، تشمل الطعام والشراب، مقابل 19.5 فرنك 19 دولار للتذكرة العادية. وقال فينانزيو دي باكو، الرئيس التنفيذي لشركة “باثي سويسرا”، إنه سيتم تغيير الأغطية بعد نهاية كل فيلم لتجنب مشكلات النظافة، مضيفاً أن الأسرّة جرى تجريبها واختبارها بنجاح. وتابع “النظافة أمر مهم للغاية بالنسبة لنا.. وهذه الخدمة حصرية ولا تتوفر في أي قاعة سينمائية سويسرية أخرى” من سويسرة إلى هنا و كأنك تشاهد فيلماً تقول لك حبيبتك كل العالم موتى إلا أنت ، كل الناس غرباء إلا أنت لا أرى إلا أنت ، أنت فقط حبيبي .. أنت أراك دولتي و أهلي و ناسي و أراك عالمي أنت شمسي و قمري أنت ليلي و صبحي و مسائي أنت هوائي أنت مائي .. أحبك حبيبي لدرجة أني أحسد سرير يحضنك و أحسد غطاأً يغطيك .. يا ليتني قربك أعانقك و أقبل شفتيك .. و أقبلك من رأسك إلى قدميك و أحُط قلبي بين يذيك و أقول أحبك حبيبي بكل ما فيك .. أعشقك !! . 3 ـ (حكاية من سينما الشعب “وردة البستان”) على طريقة مرّ من هنا في زقاق كانت الباب الخلفية للسينما سمعت صوتاً عبارة عن أغنية هندية لم أفهمها و بقت عالقة في ذهني أيام زمان و قررت في نهاية الأسبوع الذهب إلى السينما لمشاهدة الفيلم بطولة أميتاب بتشان من أجل سمع هذه الأغنية و الترجمة في ذلك الوقت و هي كالتالي : سألت أحد القدسين عن إسم حبيبي فقال إسمه أعجوبا هو أنت أم لا ؟ ظاهرك لا يدل على باطنك ما هي حقيقتك ؟ هل أنت لص أم رجل شريف ؟ مهما كنت فقد إستوليت على قلبي .. في الحديقة زهور قليلة لتشبهني .. فهل يمكنك أن تجيد حبيب مثلي في الأزقة و الشوارع ؟ .. لا أظن أنك ستجد عاشقة مثلي .. و تمضي الأيام و السنون و هذه الأغنية تتحقق في الواقع الإفتراضي .. أتوقع لأنه عيباً لكن لو كان عيباً لما وصل إلينا لهذا الزمان .. فالأشعار و الغزل لأن البشر أكيد تناقلته ووصل لعصرنا هذا ! .. في الحب تتحد الغرائب ، والعجب ! .. يغدو المحال ذريعةً للّامحال ! .. لم أستطيع أن أقطف تلك الوردة من البستان .. أحبها أعشقها أشم رائحتها لكنها كانت بعيدة .. و ذهب كل واحد في طريقه .. و تبقى ذكرة جميلة .. كما يقال ما مضى قد مضى .. رغم أن لديها شوك كذلك لكنه لذيذ .
تحية طيبة للكوميدي عبد الرحيم التونسي المعروف بعبد الرؤوف رحمه الله تعالى
الفنان المسرحي أحمد جواد بغيت نعرف علاش دار ديك الحالة ف رلسو