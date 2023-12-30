بين ألم الرحيل و لذة الانتصار…أبرز الأحداث الفنية لسنة 2023

2023-12-30 / 22:16
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نجلاء مزيان: هبة بريس

هي سنة لم تخلو من الأحداث و المفاجآت، عاش فيها المغاربة جميع الأحاسيس، تنوعت بين الألم و الحسرة و بين الافتخار بالتتويجات.

وهي على وشك الرحيل، ارتأت “هبة بريس” جرد جميع الأحداث البارزة في سنة 2023.

وفاة الفنانين:

فخلال هذه السنة ودع المغاربة نجوم برزوا في الساحة الفنية المغربية لعل أبرزهم الفنان و الكوميدي عبد الرحيم التونسي المعروف بعبد الرؤوف، لالة خديجة أسد، تسونامي، الفنان محمد الغاوي، عبد الرحيم برادي المشهور ب”عسيلة”

وكذلك الفنان المسرحي أحمد جواد الذي أضرم النار في جسده أمام مبنى وزارة الثقافة بالرباط في اليوم العالمي للمسرح.

تألق السينما المغربية

و في سنة 2023 استطاع المغرب لأول مرة في تاريخ المهرجان الدولي للفيلم بمراكش الظفر بالنجمة الذهبية بفضل فيلم “كذب أبيض” لمخرجته أسماء المدير.

وجدير بالذكر أن الفيلم ذاته هو منافس رسمي ضمن السباق العالمي السنوي على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي.

رفض طلب النقض للفنانة دنيا بطمة

وفي آخر أيامها،صدمت غرفة الجنايات بمحكمة النقض بالرباط الفنانة المغربية دنيا بطمة حيث قضت برفض طلب النقض الذي قدمه فريق دفاعها للطعن في الحكم الاستئنافي الصادر ضدها (سنة نافذة).

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