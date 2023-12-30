مطلب حظر “تيك توك” بالمغرب يصل إلى البرلمان

نجلاء مزيان: هبة بريس

شكل اللقاء الذي عقدته لجنة التعليم والثقافة والتواصل بمجلس النواب الثلاثاء 26 ديسمبر، مناسبة لتعبير النواب والنائبات عن قلقهم و كذا استنكارهم الشديد من المستوى الذي وصل إليه بعض مستخدموا منصات التواصل الاجتماعي وتحديدا “تيك توك”.

وبدورها، وجهت عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، حنان أتركين، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حول حماية مستعملي وسائل التواصل الاجتماعي من تأثيراتها السلبية، خاصة القاصرين منهم.

وأكدت أتركين أن العديد من التطبيقات المتنافسة على استقطاب أوسع جمهور، تنتشر فيها ممارسات وسلوكيات مجرمة بمقتضى القوانين السارية، لكنها تنفلت من الرقابة لارتكابها بالفضاء الأزرق، الذي يعرف انتشار ظواهر التسول، والتحرش، والاتجار دون التقيد بالمقتضيات القانونية، وتقديم الاستشارات الطبية دون ترخيص، وغيرها من الظواهر التي يصعب حصرها.

وفي سياق متصل، لجأ العديد من النشطاء بمنصات التواصل الاجتماعي إلى رفع “هاشتاغ” كنوع من التنديد و الاستنكار و كذا المطالبة بحظر موقع “تيك توك” بالمغرب بعد انتشار فيديوهات تبرز المستوى المنحط الذي وصل إليه العديد من مستخدميه الذين يبحثون عن المال دون أي مجهود.

نفس النشطاء اعتبروا أن صمت المسؤولين هو تطبيع مع يقومون به هؤلاء الأشخاص من أفعال تمس بصورة المواطن المغربي وكرامته في العالم، ويختبؤون وراء “الفقر”.

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