طنجة..اعتقال 10 أشخاص بتهمة النصب على الراغبين في الهجرة

2023-12-30 / 21:54
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هبة بريس - مكتب طنجة

تمكنت عناصر الأمن الوطني بولاية أمن طنجة، مساء اليوم السبت 30 دجنبر الجاري، من توقيف 10 أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 17 و33 سنة، وذاك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال على الراغبين في الهجرة غير المشروعة والاحتجاز والسرقة باستعمال العنف.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهم على خلفية تورطهم في تعريض مجموعة من الأشخاص للنصب والاحتيال باستعمال مواقع التواصل الاجتماعي، عن طريق إيهامهم بقدرتهم على تنظيم عمليات للهجرة غير النظامية صوب أوروبا، حيث قاموا باستدراجهم إلى ضواحي مدينة طنجة وسرقة متعلقاتهم الشخصية باستعمال العنف.

وقد أسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز سيارتين نفعيتين وأسلحة بيضاء، فضلا عن حجز مجموعة من الهواتف النقالة التي تحمل آثارا رقمية لهذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الراشدين تحت تدبير الحراسة النظرية فيما تم إخضاع القاصرتين الموقوفتين للبحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

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