ترويج الأقراص المخدرة يجر سيدة للاعتقال بفاس

2023-12-30 / 21:06
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فاس: هبة بريس

تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم السبت 30 دجنبر الجاري، من توقيف سيدة تبلغ من العمر 23 سنة، وذلك للاشتباله في تورطها في قضية تتعلق بحيازة وترويج المؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيها على مستوى الطريق الوطنية الرابطة بين مدينتي فاس ومكناس، مباشرة بعد وصولها على متن حافلة لنقل المسافرين، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزتها على 1440 قرص مخدر، من بينها 1200 قرص طبي مخدر من أنواع مختلفة و240 قرص مهلوس من نوع إكستازي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف باقي المشاركين والمساهمين المتورطين في هذا النشاط الإجرامي.

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‫5 تعليقات

  1. نعم ،نفتخر برجال فرقتنا الوطنية ،وامجوات اتي يقوون بها من اجل ماة اطفالن فذات أكبادنا ،هناك نساء وشيوخ ،يقومون بنقل هذه الحبوب،والأقراص،المهلوسة من وجدة والناضورتدخل هذه الآفات عبر الحدود بين الجارة الشرقية تتحزم المرأة مثلا بأشرطة الاقراص،وتأخد مثلا في كل نقلة مابين 500الى 1000درهم.فنفتخر ليقضة أمنيينا🇲🇦

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