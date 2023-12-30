ترويج الأقراص المخدرة يجر سيدة للاعتقال بفاس

2023-12-30 / 21:06
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فاس: هبة بريس

تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم السبت 30 دجنبر الجاري، من توقيف سيدة تبلغ من العمر 23 سنة، وذلك للاشتباله في تورطها في قضية تتعلق بحيازة وترويج المؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيها على مستوى الطريق الوطنية الرابطة بين مدينتي فاس ومكناس، مباشرة بعد وصولها على متن حافلة لنقل المسافرين، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزتها على 1440 قرص مخدر، من بينها 1200 قرص طبي مخدر من أنواع مختلفة و240 قرص مهلوس من نوع إكستازي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف باقي المشاركين والمساهمين المتورطين في هذا النشاط الإجرامي.

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