رغم اعتذاره..حكم جديد ضد محمد رمضان لصالح عمرو أديب

2023-12-30 / 19:36
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القسم الفني: هبة بريس

عقب العديد من الدعاوى القضائية المتبادَلة بين النجم المصري محمد رمضان والإعلامي عمرو أديب، قضت محكمة جنح العجوزة، بتغريم رمضان نصف مليون جنيه لصالح الإعلامي المصري.

وكان دفاع عمرو أديب قد تقدّم بطلب تعويض عما لحق بموكله من أضرار أدبية، عقب صدور حكم نهائي ضد الفنان محمد رمضان بتغريمه 300 ألف جنيه، بتهمة السب والقذف.

وكانت المحكمة الاقتصادية قد قضت بتغريم رمضان 300 ألف جنيه وإلزامه دفع مبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني، بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وصدر الحكم ضد رمضان بعد إعلان عمرو أديب عبر حسابه في منصة “X” قبوله اعتذار رمضان له بعد تدخّل المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية.

ونشر عمرو أديب تغريدة جاءت كالتالي: “اتصل بي اليوم الفنان محمد رمضان وأبدى اعتذاره لي عما بدر منه تجاهي الشهور الماضية وقد قبلت الاعتذار وعفى الله عما سلف، شكراً لوساطة معالي المستشار تركي آل الشيخ، دائماً تسعى للخير والمحبة”.

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‫2 تعليقات

  1. ” ذكريات أيام زمان ” الرائع أحمد عبد العزيز من أفضل و أنجح الفنانين في تاريخ الدراما و التلفزيون المصري من أهم أعماله : … الوسطية … ذئاب الجبل … المال و البنون … سوق العصر … مين ما يحبش فاطمة … الفرسان … حارة المحروسة … ألف ليلة و ليلة … قلب ميت … الأب الروحي .

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