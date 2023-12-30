طنجة..توقيف شابة تحترف سرقة سيارات الأجرة

2023-12-30 / 19:07
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مكتب طنجة: هبة بريس

أوقفت المصالح الأمنية بمدينة طنجة، فتاة يُشتبه في كونها تمارس السرقة في حق سائقي سيارات الأجرة الصغيرة.

وحسب المعطيات الأولية التي توصلت بها هبة بريس، فإن توقيف المشتبه فيها، جاء بعدما إقدامها على محاولة سرقة جديدة لسائق سيارة أجرة بكورنيش ذات المدينة.

وقامت المعنية بالأمر باتهام سائق سيارة الأجرة بسرقة هاتفها بعد إقدامها على تكسير زجاج سيارته، ومطالبته بمبلغ مالي بغية “عدم تقديم شكاية في حقه”.

وجدير بالذكر أن ولاية أمن طنجة توصلت بمجموعة من الشكايات خلال الشهر الجاري، بخصوص ذات الموضوع.

هذا، وقد تم وضع المشتبه بها تحت تدابير الحراسة النظرية،من أجل التحقيق معها قبل عرضها على أنظار النيابة العامة المختصة.

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