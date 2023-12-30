بسبب مباراة السوبر..منصة”شاهد” تحذف مسلسلات تركية

القسم الفني: هبة بريس

حرص عدد من نجوم الدراما التركية على التعبير عن مواقفهم السياسية حتى و إن كانت على حساب نجوميتهم،وذلك عقب إلغاء مواجهة كأس السوبر التركي 2023، بين فريقي غالاتا سراي وفنار بخشة، والتي كان من المقرر إقامتها مساء أمس الجمعة على ملعب “الأول بارك”، في مدينة الرياض، بسبب رفض اللجنة السعودية المنظمة، ارتداء الأتراك قمصان خاصة تحمل صورة أتاتورك ورفعهم الشعارات السياسية.

وكان من أول الممثلين الذين خرجوا عن صمتهم نجات إيشلر، أحد نجوم مسلسل “العائلة” لكيفانش تاتليتوغ وسيريناي ساريكايا، وكردّ فعل على كلامه المهين للمملكة العربية السعودية، حذفت منصة “شاهد” التابعة لمجموعة mbc مسلسله “العائلة” عن منصتها.

بدوره، أطلق النجم أراس بولوت تصريحاً قال فيه: “السلام في الوطن، السلام في العالم، يا لسعادتي عندما أقول أنا تركي”، لتقوم “شاهد” بحذف مسلسله الشهير “الحفرة” عن تطبيقها أيضاً.

ومن المرجح أن تتّخذ منصة “شاهد” السعودية إجراءات صارمة وتقوم فوراً بحذف أي مسلسل يشارك أبطاله في دعم الأحداث التركية الأخيرة، على غرار ما حصل مع مسلسلَي “الحفرة” و”العائلة”

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