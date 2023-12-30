فرنسا.. مقت.ل شخص في تبادل لإطلاق النار بمرسيليا

2023-12-30 / 17:30
0
هبة بريس - وكالات

لقي رجل مصرعه، ليلة الجمعة- السبت، في تبادل لإطلاق النار اندلع بالأحياء الشمالية لمدينة مرسيليا الفرنسية، حسبما أفادت وسائل الإعلام المحلية.

وأوضحت المصادر الإعلامية، نقلا عن مكتب المدعي العام في مرسيليا، أنه “تم نقل الشخص المصاب، الذي كان يوجد في حالة حرجة إلى مستشفى بالمدينة، حيث توفي متأثرا بجروحه”.

وأضاف المدعي العام أن الحادثة وقعت مساء الجمعة حوالي الساعة 21:15 في مرأب للسيارات تابع لمطعم وجبات سريعة بشمال مرسيليا، حيث أصيب الضحية بعدة طلقات نارية من بندقية هجومية في ساقيه ثم رأسه، مسجلا أن الضحية كانت لديها سوابق قضائية في تهريب المخدرات.

وأشار المصدر إلى أنه “تم اكتشاف سيارة محترقة، يرجح أن تكون سيارة الجناة”، مسجلا فتح تحقيق في تهم “القتل العمد من قبل عصابة منظمة والتآمر الإجرامي والإضرار المتعمد بالممتلكات”.

ومنذ بداية 2023، قُتل حوالي أربعين شخصا في ثاني أكبر مدينة في فرنسا بسبب تهريب المخدرات.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of تونس تمدد حالة الطوارئ شهرا إضافيا

تونس تمدد حالة الطوارئ شهرا إضافيا

2023-12-30 / 17:00
Photo of سكان العالم.. أكثر من 8 مليارات نسمة مع نهاية السنة

سكان العالم.. أكثر من 8 مليارات نسمة مع نهاية…

2023-12-30 / 14:33
Photo of قت.يل وجرحى.. نهاية مأساوية لحفل زفاف بالعراق

قت.يل وجرحى.. نهاية مأساوية لحفل زفاف بالعراق

2023-12-30 / 13:00
Photo of الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير منزل للسنوار وشبكة أنفاق تحته

الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير منزل للسنوار وشبكة أنفاق تحته

2023-12-30 / 11:00
Photo of أوكرانيا تهدد منتهكي حظر التجول ليلة رأس السنة ب”التجنيد”

أوكرانيا تهدد منتهكي حظر التجول ليلة رأس السنة ب”التجنيد”

2023-12-30 / 09:30
Photo of فرنسا لا ترغب في مزيد من الأئمة على أراضيها

فرنسا لا ترغب في مزيد من الأئمة على أراضيها

2023-12-29 / 22:37
Photo of القسام تعلن استهداف 20 آلية إسرائيلية خلال 48 ساعة

القسام تعلن استهداف 20 آلية إسرائيلية خلال 48 ساعة

2023-12-29 / 21:13
Photo of كندا تفتح باب الهجرة للمتضررين من الحرب في السودان

كندا تفتح باب الهجرة للمتضررين من الحرب في السودان

2023-12-29 / 20:52
Photo of رئيس الحكومة الإسبانية يعين وزيرا جديدا للاقتصاد

رئيس الحكومة الإسبانية يعين وزيرا جديدا للاقتصاد

2023-12-29 / 20:35
Photo of جنوب إفريقيا تتهم إسرائيل بارتكاب “أعمال إبادة”

جنوب إفريقيا تتهم إسرائيل بارتكاب “أعمال إبادة”

2023-12-29 / 20:09

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق