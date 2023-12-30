فرنسا.. مقت.ل شخص في تبادل لإطلاق النار بمرسيليا

هبة بريس - وكالات

لقي رجل مصرعه، ليلة الجمعة- السبت، في تبادل لإطلاق النار اندلع بالأحياء الشمالية لمدينة مرسيليا الفرنسية، حسبما أفادت وسائل الإعلام المحلية.

وأوضحت المصادر الإعلامية، نقلا عن مكتب المدعي العام في مرسيليا، أنه “تم نقل الشخص المصاب، الذي كان يوجد في حالة حرجة إلى مستشفى بالمدينة، حيث توفي متأثرا بجروحه”.

وأضاف المدعي العام أن الحادثة وقعت مساء الجمعة حوالي الساعة 21:15 في مرأب للسيارات تابع لمطعم وجبات سريعة بشمال مرسيليا، حيث أصيب الضحية بعدة طلقات نارية من بندقية هجومية في ساقيه ثم رأسه، مسجلا أن الضحية كانت لديها سوابق قضائية في تهريب المخدرات.

وأشار المصدر إلى أنه “تم اكتشاف سيارة محترقة، يرجح أن تكون سيارة الجناة”، مسجلا فتح تحقيق في تهم “القتل العمد من قبل عصابة منظمة والتآمر الإجرامي والإضرار المتعمد بالممتلكات”.

ومنذ بداية 2023، قُتل حوالي أربعين شخصا في ثاني أكبر مدينة في فرنسا بسبب تهريب المخدرات.

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