تونس تمدد حالة الطوارئ شهرا إضافيا

هبة بريس - وكالات

مددت تونس، السبت، حالة الطوارئ، المستمرة منذ فترة طويلة، شهرًا، حتى 30 يناير 2024، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن الجريدة الرسمية.

وتخضع تونس لحالة الطوارئ منذ 2015، بعد هجوم أسفر عن مقتل عدد من أفراد الحرس الرئاسي.

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