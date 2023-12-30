إنقاذ 67 مهاجرا سريا “إفريقيا” قرب ميناء الدخيلة

هبة بريس

اعترضت فرقاطة تابعة للبحرية الملكية، كانت تقوم بدورية بحرية بالمحيط الأطلسي، اليوم السبت 30 دجنبر، على بعد 118 كلم من الميناء العسكري الدخيلة، قاربا كان على متنه 67 مرشحا للهجرة غير النظامية ينحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم امرأة وأربعة قاصرين.

وأوضح بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، أن القارب المعني كان يعتزم التوجه نحو جزر الكناري.

وأضاف المصدر ذاته أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم تلقوا الإسعافات اللازمة، قبل نقلهم إلى ميناء الداخلة وتسليمهم لمصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

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