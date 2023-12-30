إنقاذ 67 مهاجرا سريا “إفريقيا” قرب ميناء الدخيلة

2023-12-30 / 16:40
2
هبة بريس

اعترضت فرقاطة تابعة للبحرية الملكية، كانت تقوم بدورية بحرية بالمحيط الأطلسي، اليوم السبت 30 دجنبر، على بعد 118 كلم من الميناء العسكري الدخيلة، قاربا كان على متنه 67 مرشحا للهجرة غير النظامية ينحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم امرأة وأربعة قاصرين.

وأوضح بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، أن القارب المعني كان يعتزم التوجه نحو جزر الكناري.

وأضاف المصدر ذاته أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم تلقوا الإسعافات اللازمة، قبل نقلهم إلى ميناء الداخلة وتسليمهم لمصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of طنجة..توقيف شابة تحترف سرقة سيارات الأجرة

طنجة..توقيف شابة تحترف سرقة سيارات الأجرة

2023-12-30 / 19:07
Photo of غياب خدمات الطب الشرعي بمستشفى سطات يؤجج مشاعر أقارب المو.تى

غياب خدمات الطب الشرعي بمستشفى سطات يؤجج مشاعر أقارب…

2023-12-30 / 16:24
Photo of رأس السنة الميلادية.. “نارسا” تدعو السائقين إلى التحلي باليقظة والحذر

رأس السنة الميلادية.. “نارسا” تدعو السائقين إلى التحلي باليقظة…

2023-12-30 / 16:05
Photo of معضلة الطرق بإقليم سطات تصل البرلمان

معضلة الطرق بإقليم سطات تصل البرلمان

2023-12-30 / 15:33
Photo of اكادير : دكتوراه جديدة في ” الجغرافية الاقتصادية” تعزز البحث العلمي لمديرية الامن

اكادير : دكتوراه جديدة في ” الجغرافية الاقتصادية” تعزز…

2023-12-30 / 14:23
Photo of طقس السبت.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

طقس السبت.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

2023-12-30 / 09:11
Photo of حفل تأبيني بمناسبة الذكرى الأربعينية لرحيل الفقيد أحمد حرزني

حفل تأبيني بمناسبة الذكرى الأربعينية لرحيل الفقيد أحمد حرزني

2023-12-29 / 23:00
Photo of توقيف 64 ” حراك ” بمحيط المركب المينائي طنجة المتوسط

توقيف 64 ” حراك ” بمحيط المركب المينائي طنجة…

2023-12-29 / 21:52
Photo of المحكمة الدستورية ترفض توسيع اختصاصات مجلس “الشامي”

المحكمة الدستورية ترفض توسيع اختصاصات مجلس “الشامي”

2023-12-29 / 21:35
Photo of مراكش : الرقم الأخضر يطيح بشخصين بسبب تلقي رشوة

مراكش : الرقم الأخضر يطيح بشخصين بسبب تلقي رشوة

2023-12-29 / 20:15

‫2 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق