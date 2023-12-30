ويست هام يوافق على بيع عقد مدافع الأسود

كشف الموقع الإنجليزي ”football insider”، أن إدارة نادي ويست هام، باتت مستعدة لتسريح النجم المغربي نايف أكرد، خلال فترة الإنتقالات الشتوية.

ووضعت إدارة فريق “الهامرز”، سقفا ماليا في حدود 30 مليون أورو مقابل بيع عقد لاعبها المغربي.

من جهة أخرى، أثار موضوع بيع نايف اكرد إستغراب جماهير وفعاليات نادي ويست هام، خصوصا أن الأسد المغربي يعتبر حاليا من أفضل المدافعين ببطولة البريمر ليغ الإنجليزية.

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