معضلة الطرق بإقليم سطات تصل البرلمان

2023-12-30 / 15:33
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محمد منفلوطي_هبة بريس

وجه البرلماني محمد هيشامي سؤالا كتابيا كتابي عرّى من خلاله واقع الطريق الإقليمية رقم 3629 الرابط بين كيسر ودار الشافعي بإقليم سطات.

واستند البرلماني عن حزب الحركة الشعبية في سؤاله، على مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، حين ساءل وزير التجهيز والماء عن الحالة المزرية التي تعيشها هذه الطريق التي تكتسي أهمية بالغة على حد وصفه، لكن وضعيتها الحالة صارت غير صالحة لمرور العربات بالانسيابية المطلوبة.

وطالب البرلماني المعني بضرورة إعادة تهيئة هذا المحور الطرقي وإصلاحه، بالنظر للحركة الذائبة للمرور التي يشهدها، مستفسرا عن الإجراءات المتخذة لبرمجة هذه الطريق في إطار عمليات إعادة التهيئة والهيكلة، وما هو الأفق الزمني لإصلاحها؟

وفي سياق آخر، لازالت العديد من المحاور الطرقية بإقليم سطات تعاني الاهمال والتهميش، بالرغم من المبالغ التي رصدت لها بهدف فك العزلة وإعطاء دفعة قوية للإقليم وجعله في مصاف الأقاليم الكبرى.

هذا وتساءل العديد من المواطنين والسائقين عن مآل الطريق الجهوية الرابطة بين سطات ومركز أولاد سعيد، والتي عرفت أشغال تأهيل في وقت سابق، إلا أنها لم تصمد طويلا، إذ سرعان ما تحولت إلى مصيدة لمستعمليها بسبب ظهور العديد من الحفر والمطبات، رغم بعض الاصلاحات ” الترقيعية”، حتى إن البعض من مستعمليها باتوا يسيرون في الاتجاه المعكس تجنبا للسقوط في حفرها ومطباتها التي أثرت بشكل مباشر على الوضعية الميكانيكية لعرباتهم وشاحناتهم وسياراتهم، ناهيك عن الحمولة الزائدة لبعض الشاحنات ذات الحجم الكبير التي تسلك هذه الطريقة، بسبب غياب مراقبة صارمة من قبل الجهات المعنية.

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