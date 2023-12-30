لاعب برشلونة يرشح السنغال والمغرب للفوز بكأس افريقيا

لاعب برشلونة يرشح السنغال والمغرب للفوز بكأس افريقيا

2023-12-30 / 15:24
0

رشح لاعب برشلونة كوندي، منتخب السنغال للتتويج بلقب كأس أمم أفريقيا، مشيرا إلى أن منتخبات المغرب، الكاميرون، الجزائر وساحل العاج ستقول كلمتها في المسابقة.

وقال كوندي في مقابلة مع صحيفة “Le Quotidien”: “أرى أنها ستكون بطولة مفتوحة تماما. أعتقد أن هناك بعض المنتخبات التي يمكنها تحقيق نتائج جيدة”.

وتابع: “السنغال لديه منتخب جيد للغاية، فريق شاب مع أطر لديهم الكثير من الخبرة. بالتأكيد، كما أفكر في منتخبات مثل المغرب، الذي قدم أداء جيدا في كأس العالم”.

وختم حديثه بالقول :”هناك الكثير من المنتخبات التي تتميز بالجودة، ولا أطيق الانتظار لمتابعتها في ‘الكان’. ستكون حفلة رائعة”

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of ويست هام يوافق على بيع عقد مدافع الأسود

ويست هام يوافق على بيع عقد مدافع الأسود

2023-12-30 / 15:37
Photo of سبورتينغ ليشبونة مهتم بخدمات الأولمبي أيمن الوافي

سبورتينغ ليشبونة مهتم بخدمات الأولمبي أيمن الوافي

2023-12-30 / 13:12
Photo of بلماضي يستبعد برحمة من قائمة المنتخب الجزائري ويستدعي عطال

بلماضي يستبعد برحمة من قائمة المنتخب الجزائري ويستدعي عطال

2023-12-30 / 12:02
Photo of نابي: “ارتكبنا أخطاء أمام السوالم وأهدرنا نقطتين كنا نستحقها”

نابي: “ارتكبنا أخطاء أمام السوالم وأهدرنا نقطتين كنا نستحقها”

2023-12-30 / 11:21
Photo of إغلاق ملعب مراكش الكبير من أجل الصيانة

إغلاق ملعب مراكش الكبير من أجل الصيانة

2023-12-30 / 10:30
Photo of ريال مدريد يمنح مبابي “مهلة أخيرة” لغاية منتصف يناير

ريال مدريد يمنح مبابي “مهلة أخيرة” لغاية منتصف يناير

2023-12-30 / 10:01
Photo of الملاكم الأمريكي ديفيس يغير اسمه لعبد الواحد بعد اعتناقه الإسلام

الملاكم الأمريكي ديفيس يغير اسمه لعبد الواحد بعد اعتناقه…

2023-12-30 / 09:47
Photo of اكادير : لقاء مدربين شقيقين في مباراة الحسنية و المغرب الفاسي وانتصر الأكبر

اكادير : لقاء مدربين شقيقين في مباراة الحسنية و…

2023-12-29 / 23:35
Photo of برشلونة يمنح ليفاندوفسكي مهمة جديدة

برشلونة يمنح ليفاندوفسكي مهمة جديدة

2023-12-29 / 23:15
Photo of البطولة الإحترافية.. تعادل مثير بين الجيش الملكي وشباب السوالم

البطولة الإحترافية.. تعادل مثير بين الجيش الملكي وشباب السوالم

2023-12-29 / 21:58

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق