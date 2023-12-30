لاعب برشلونة يرشح السنغال والمغرب للفوز بكأس افريقيا

رشح لاعب برشلونة كوندي، منتخب السنغال للتتويج بلقب كأس أمم أفريقيا، مشيرا إلى أن منتخبات المغرب، الكاميرون، الجزائر وساحل العاج ستقول كلمتها في المسابقة.

وقال كوندي في مقابلة مع صحيفة “Le Quotidien”: “أرى أنها ستكون بطولة مفتوحة تماما. أعتقد أن هناك بعض المنتخبات التي يمكنها تحقيق نتائج جيدة”.

وتابع: “السنغال لديه منتخب جيد للغاية، فريق شاب مع أطر لديهم الكثير من الخبرة. بالتأكيد، كما أفكر في منتخبات مثل المغرب، الذي قدم أداء جيدا في كأس العالم”.

وختم حديثه بالقول :”هناك الكثير من المنتخبات التي تتميز بالجودة، ولا أطيق الانتظار لمتابعتها في ‘الكان’. ستكون حفلة رائعة”

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