سكان العالم.. أكثر من 8 مليارات نسمة مع نهاية السنة

هبة بريس - وكالات

ارتفع عدد سكان العالم بمقدار 75 مليون نسمة خلال العام 2023، ومن المتوقع أن يصل، في يوم رأس السنة الجديدة، إلى أكثر من 8 مليارات نسمة، وفقا للإحصاءات الصادرة عن مكتب الإحصاء الأميركي يوم الخميس.

وكان معدل نمو سكان العالم العام المنقضي أقل بقليل من 1 في المئة، وبلغ المعدل في الولايات المتحدة العام الماضي 0.53 في المئة، أي حوالي نصف الرقم العالمي.

وأضافت الولايات المتحدة 1.7 مليون نسمة، وسيبلغ عدد سكانها في يوم رأس السنة الجديدة 335.8 مليون نسمة، وفقا للأسوشيتد برس

وإذا استمرت الوتيرة الحالية حتى نهاية العقد، فقد يكون عقد 2020 هو الأبطأ نموا من حيث تزايد عدد السكان في تاريخ الولايات المتحدة.

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