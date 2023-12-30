في أول ظهور بعد الطلاق.. شيرين عبد الوهاب تفاجئ جمهورها

هبه بريس - متابعة

نشرت مصممة الأزياء العراقية زينة زكي، على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” مقطع فيديو لها مع الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب خلال تواجدها في دبي.

ولفتت شيرين الأنظار إليها في الفيديو، حيث بدت أكثر رشاقة وإشراقاً بعدما خسرت الكثير من وزنها، عقب طلاقها من المطرب حسام حبيب، الأمر الذي دعا عدداً كبيراً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتعليق مؤكدين أنها استطاعت أن تستعيد حيويتها من جديد.

وعبرت مصممة الأزياء العراقية عن حبها الشديد لشيرين عبد الوهاب، إذ ظهرت في الفيديو وهي تحتضنها، قائلة: “ملكة الإحساس في العالم كله، أموت عليها وأحبها.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp