حريق مهول بشركة لبيع أجزاء السيارت بالحي المحمدي ونجاة العمال بعد تدخل رجال الوقاية المدنية

2023-12-30 / 13:10
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