اندلاع حريق مهول في شركة لبيع أجزاء السيارات بالبيضاء
هبة بريس - البيضاء
اندلع صباح يومه السبت، حريق مهول داخل شركة لبيع أجزاء السيارات بمدينة الدار البيضاء.
وحسب شهود عيان، فقد شب الحريق بشكل مفاجئ داخل الشركة المتواجدة بالحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء.
وأضاف ذات الشهود،أن عناصر الوقاية المدنية والسلطات المحلية حلت على عجل بعين المكان، حيث تم اخماد الحريق في ظرف وجيز، وإنقاذ العمال المتواجدين داخل الشركة.
وتابع الشهود، أن سبب الحريق لا تزال مجهولة الى حدود الساعة، لافتين أنه تسبب في خسائر مادية، ولم يسفر عن أية إصابات أو خسائر في الأرواح.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
11 تعليقات
سبب الحريق لا تزال مجهولة الى حدود الساعة
Mezyane ghi meli matqasch chu wahed
غيرون تسبب في خسائر مادية كبيرة
عملية جرد السلعة ديال نهاية السنة مشا مع النار، يعني كاينة السرقة و بغاو يغطيو عليها.
حوادث الشركات كثيرة ..
نتمنى ان لا تكون خسائر في الأرواح..
شكرا لرجال الوقاية المدنية على تدخلها في الوقت المناسب..
خسائر فادحة تحصدها الشركات في الحرائق..
نسأل الله تعالى السلامة والعافية للجميع..
على الشركات ان تتوفر على أجهزة الأمن والسلامة..
وسيرو شوفو واحد القرية ضواحي اكادير اش جرا لها مع الساسة صباحا.تمحات من الخريطة وتم هدم منازل السكان فوق رؤوسهم بدون تعويض.هدا نوع من الحكرة