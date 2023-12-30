سبورتينغ ليشبونة مهتم بخدمات الأولمبي أيمن الوافي

يبدي نادي سبورتينغ ليشبونة البرتغالي إهتماما كبيرا بالمدافع المغربي أيمن الوافي (29 عاما) لاعب لوغانو السويسري.

وحسب تقارير إعلامية فإن المقام في سويسرا لن يطول بالنسبة للدولي الأولمبي المغربي الذي قد يدخل تجربة أكبر بانضمامه إلى البطولة البرتغالية، واللعب للعملاق سبورتينغ.

وراكم الوافي تجربة لابأس بها من خلال مشاركته في كأس أمم إفريقيا لأقل من 23 عاما والتي توج بها مع المنتخب الأولمبي المغربي، قبل انضمامه لنادي لوغانو السويري، قادما من نادي فيرونا الإيطالي، حيث كان يلعب لفريق أقل من 19 عاما.

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