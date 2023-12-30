سبورتينغ ليشبونة مهتم بخدمات الأولمبي أيمن الوافي

سبورتينغ ليشبونة مهتم بخدمات الأولمبي أيمن الوافي

2023-12-30 / 13:12
0

يبدي نادي سبورتينغ ليشبونة البرتغالي إهتماما كبيرا بالمدافع المغربي أيمن الوافي (29 عاما) لاعب لوغانو السويسري.

وحسب تقارير إعلامية فإن المقام في سويسرا لن يطول بالنسبة للدولي الأولمبي المغربي الذي قد يدخل تجربة أكبر بانضمامه إلى البطولة البرتغالية، واللعب للعملاق سبورتينغ.

وراكم الوافي تجربة لابأس بها من خلال مشاركته في كأس أمم إفريقيا لأقل من 23 عاما والتي توج بها مع المنتخب الأولمبي المغربي، قبل انضمامه لنادي لوغانو السويري، قادما من نادي فيرونا الإيطالي، حيث كان يلعب لفريق أقل من 19 عاما.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of ويست هام يوافق على بيع عقد مدافع الأسود

ويست هام يوافق على بيع عقد مدافع الأسود

2023-12-30 / 15:37
Photo of لاعب برشلونة يرشح السنغال والمغرب للفوز بكأس افريقيا

لاعب برشلونة يرشح السنغال والمغرب للفوز بكأس افريقيا

2023-12-30 / 15:24
Photo of بلماضي يستبعد برحمة من قائمة المنتخب الجزائري ويستدعي عطال

بلماضي يستبعد برحمة من قائمة المنتخب الجزائري ويستدعي عطال

2023-12-30 / 12:02
Photo of نابي: “ارتكبنا أخطاء أمام السوالم وأهدرنا نقطتين كنا نستحقها”

نابي: “ارتكبنا أخطاء أمام السوالم وأهدرنا نقطتين كنا نستحقها”

2023-12-30 / 11:21
Photo of إغلاق ملعب مراكش الكبير من أجل الصيانة

إغلاق ملعب مراكش الكبير من أجل الصيانة

2023-12-30 / 10:30
Photo of ريال مدريد يمنح مبابي “مهلة أخيرة” لغاية منتصف يناير

ريال مدريد يمنح مبابي “مهلة أخيرة” لغاية منتصف يناير

2023-12-30 / 10:01
Photo of الملاكم الأمريكي ديفيس يغير اسمه لعبد الواحد بعد اعتناقه الإسلام

الملاكم الأمريكي ديفيس يغير اسمه لعبد الواحد بعد اعتناقه…

2023-12-30 / 09:47
Photo of اكادير : لقاء مدربين شقيقين في مباراة الحسنية و المغرب الفاسي وانتصر الأكبر

اكادير : لقاء مدربين شقيقين في مباراة الحسنية و…

2023-12-29 / 23:35
Photo of برشلونة يمنح ليفاندوفسكي مهمة جديدة

برشلونة يمنح ليفاندوفسكي مهمة جديدة

2023-12-29 / 23:15
Photo of البطولة الإحترافية.. تعادل مثير بين الجيش الملكي وشباب السوالم

البطولة الإحترافية.. تعادل مثير بين الجيش الملكي وشباب السوالم

2023-12-29 / 21:58

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق