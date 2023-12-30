قت.يل وجرحى.. نهاية مأساوية لحفل زفاف بالعراق

2023-12-30 / 13:00
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هبة بريس - وكالات

انتهى حفل زفاف جمع أقاربَ في محافظة كركوك في العراق بشكل مأساوي بعد أن تحول إلى شجار دام، أسفر عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرين.

واستُخدم في حفل الزفاف، الذي أقيم أمس الجمعة في إحدى قرى كركوك، الأسلحة النارية والسكاكين.

ووفق “شبكة 964″، قال مصدر من الشرطة، إن “جميع الأشخاص الذين تورطوا في شجار بالسكاكين والأسلحة النارية كانوا من الأقارب والحاضرين لحفل الزفاف”.

ووفق مدير إعلام صحة كركوك، فقد أسفر الشجار عن إصابة 4 أشخاص على الأقل بطعنات في السكاكين أحدهم في حالة خطرة، بينما أصيب شخص برصاص من بندقية “كلاشنكوف”؛ ما أدى إلى مقتله على الفور.

وفتحت الجهات الأمنية تحقيقا في الواقعة لكشف ملابساتها.

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‫11 تعليقات

  6. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة يارب العالمين..

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  11. هل هذا حفل او حلبة لصراع الثيران الوحشية؟ لاحول ولاقوة إلا بالله…حينما تفتقد الأخلاق وتنعدم التربية هكذا النتائج .

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