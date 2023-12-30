قت.يل وجرحى.. نهاية مأساوية لحفل زفاف بالعراق
هبة بريس - وكالات
انتهى حفل زفاف جمع أقاربَ في محافظة كركوك في العراق بشكل مأساوي بعد أن تحول إلى شجار دام، أسفر عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرين.
واستُخدم في حفل الزفاف، الذي أقيم أمس الجمعة في إحدى قرى كركوك، الأسلحة النارية والسكاكين.
ووفق “شبكة 964″، قال مصدر من الشرطة، إن “جميع الأشخاص الذين تورطوا في شجار بالسكاكين والأسلحة النارية كانوا من الأقارب والحاضرين لحفل الزفاف”.
ووفق مدير إعلام صحة كركوك، فقد أسفر الشجار عن إصابة 4 أشخاص على الأقل بطعنات في السكاكين أحدهم في حالة خطرة، بينما أصيب شخص برصاص من بندقية “كلاشنكوف”؛ ما أدى إلى مقتله على الفور.
وفتحت الجهات الأمنية تحقيقا في الواقعة لكشف ملابساتها.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
7 تعليقات
لا اله الا الله وحده لاشريك له
لا حول ولا قوة الا بالله
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة يارب العالمين..
الحسابات الخاوية بين الأشخاص تنتهي بالسجن واخرين بالمستشفى..
إنا لله وإنا إليه راجعون عظم الله أجر ذويهم ورزقهم الصبر والسلوان..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم اهدي شبابنا اليك وردهم ردا جميلا..
اللهم ارزقنا السلامة وحسن الخاتمة..