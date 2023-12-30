اكادير : دكتوراه جديدة في ” الجغرافية الاقتصادية” تعزز البحث العلمي لمديرية الامن

2023-12-30 / 14:23
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في بحث جديد ينضاف إلى ترسانة علمية للمديرية العامة للأمن الوطني ، والتي تشجع البحث العلمي في عهد مديرها العام عبد اللطيف الحموشي، وفق استراتيجية تأهيل عنصرها البشري في كافة المجالات العلمية .

وفي نفس السياق ، حصلت شرطية ” قائد امن” السيدة خديجة عنان، المنتمية للأمن الولائي لأكادير، على شهادة الدكتوراه في أطروحتها ” الجغرافية الاقتصادية” التي نالتها من جامعة ابن زهر .

الشرطية خديجة عنان ، كانت قد حصلت في السنوات الماضية من مشوراها الدراسي ، على ثلاث إجازات في القانون والاقتصاد والتدبير المقاولاتي وشهادة الماستر في الاقتصاد.

ومن شأن هذه الاستراتيجية للمؤسسة الأمنية، ان تطور العنصر البشري عبر تشجيع نساء ورجال الامن على البحث العلمي، ولعب ادوار اخرى في تطوير الرؤية الأمنية و الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة المغربية .

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