استعدادا لمونديال 2030.. انطلاق أشغال ثالث محطة قطار بمواصفات عالمية بالرباط

2023-12-30 / 12:12
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على قدم وساق، تستعد المملكة المغربية لتنظيم كأس العالم لسنة 2030، بإنجاز عدد من المشاريع وإتمام أخرى لإنجاح هذه التظاهرة الدولية وضمان تقديم الصورة المشرفة والايجابية التي تستحق البلاد

وفي هذا الصدد، ستنطلق أشغال تشييد محطة القطار الجديدة، والتي تعد الثالثة من نوعها بالعاصمة الرباط

وأطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية، مشروع محطة القطار المتواجدة بين شارعي النخيل والحسن الثاني، بمحاذاة المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط.

وسيتضمن المشروع، إنشاء مبنى جسري فوق السكك الحديدية على مساحة 4500 متر مربع، بالاضافة الى مرافق تجارية وترفيهية أخرى.

كما سيستفيد الملعب، من عملية تمديد خط الطرامواي حي الرياض – تمارة، والذي سيمر من أمام المركب الرياضي لضمان تنقل الجماهير التي ستحضر لمتابعة هذا العرس الدولي براحة وأمان.

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‫22 تعليقات

  1. اودي العكر فوق الخنونة واحد المدينة سميتها مكناس مسحتوها من الخريطة باغيين توليو قوة اقليمية غادي توليو خرية اقليمية

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