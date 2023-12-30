استعدادا لمونديال 2030.. انطلاق أشغال ثالث محطة قطار بمواصفات عالمية بالرباط

2023-12-30 / 12:12
11

على قدم وساق، تستعد المملكة المغربية لتنظيم كأس العالم لسنة 2030، بإنجاز عدد من المشاريع وإتمام أخرى لإنجاح هذه التظاهرة الدولية وضمان تقديم الصورة المشرفة والايجابية التي تستحق البلاد

وفي هذا الصدد، ستنطلق أشغال تشييد محطة القطار الجديدة، والتي تعد الثالثة من نوعها بالعاصمة الرباط

وأطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية، مشروع محطة القطار المتواجدة بين شارعي النخيل والحسن الثاني، بمحاذاة المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط.

وسيتضمن المشروع، إنشاء مبنى جسري فوق السكك الحديدية على مساحة 4500 متر مربع، بالاضافة الى مرافق تجارية وترفيهية أخرى.

كما سيستفيد الملعب، من عملية تمديد خط الطرامواي حي الرياض – تمارة، والذي سيمر من أمام المركب الرياضي لضمان تنقل الجماهير التي ستحضر لمتابعة هذا العرس الدولي براحة وأمان.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of تقرير: أرباب المقاولات الصناعية يتوقعون تحسن الإنتاج والمبيعات

تقرير: أرباب المقاولات الصناعية يتوقعون تحسن الإنتاج والمبيعات

2023-12-30 / 15:01
Photo of تقرير: قروض الاستهلاك تسجل انخفاضا بنسبة 0,2 %

تقرير: قروض الاستهلاك تسجل انخفاضا بنسبة 0,2 %

2023-12-30 / 10:23
Photo of مغاربة العالم .. ارتفاع التحويلات إلى 105,4 مليار درهم

مغاربة العالم .. ارتفاع التحويلات إلى 105,4 مليار درهم

2023-12-29 / 22:47
Photo of ارتفاع عدد المؤسسات والمقاولات العمومية المحترمة للأجل القانوني

ارتفاع عدد المؤسسات والمقاولات العمومية المحترمة للأجل القانوني

2023-12-29 / 19:56
Photo of تعميم التعليم الأولي سيساهم في خلق قرابة 52 ألف منصب جديد

تعميم التعليم الأولي سيساهم في خلق قرابة 52 ألف…

2023-12-29 / 14:44
Photo of اقتصاد المغرب لسنة 2023.. تباين في الأرقام و رهان للحكومة في تدبير المرحلة

اقتصاد المغرب لسنة 2023.. تباين في الأرقام و رهان…

2023-12-29 / 13:42
Photo of مشروع ضخم بين المغرب و إسبانيا.. خط بحري يربط طرفاية بفويرتي بينتورا

مشروع ضخم بين المغرب و إسبانيا.. خط بحري يربط…

2023-12-29 / 12:34
Photo of النمو الاقتصادي يسجل تحسنا بـ2,8 % مع متم سنة 2023

النمو الاقتصادي يسجل تحسنا بـ2,8 % مع متم سنة…

2023-12-29 / 12:05
Photo of بالأرقـام.. عجز الميزانية يبلغ 51,4 مليار درهم

بالأرقـام.. عجز الميزانية يبلغ 51,4 مليار درهم

2023-12-29 / 10:34
Photo of في طريقة مبتكرة لإشهار المنطقة.. 100 شاحنة مزينة بصور سوس تتجه نحو أوربا

في طريقة مبتكرة لإشهار المنطقة.. 100 شاحنة مزينة بصور…

2023-12-28 / 15:35

‫11 تعليقات

  3. هذه المحطة القطار بموصفات عالية الجودة ستعطي قفزة نوعية استراتجية جديدة للمغرب نتمن التوفيق والمزيد من التقدم والازدهار .

    رد

  5. هذا المشروع سيساعد على انخفاظ شيىا ما من البطالة وبالأخص الطلبة الجامعيين الحاصلين على شهادات جامعية وديبلومات في المستوى وكفاءات عالية الجودة .

    رد

  7. مزيان في المغرب لا توجد غير المدن الكبيرة الي يدار فيها كلشي أما المدن الصغيرة فلا تصلح الا لأخذ ثرواتها.عيب وعار.الثنمية خاصها تكون حتى في اصغر قرية خاص الواحد يحس بالتغيير. القطار اسعاره غالية.الاتوروت غالية.البنزين غالي..الطاءرة داخل المغرب غالية.الصحة تشد الصف القراية والو.المؤسسات الخاصة نهبات المواطن.الخضر غالية.بالله عليكم المواطن البسيط اش مستافد. غير كيتفرج.اتمنى ان يبث تعليقي.

    رد

  8. نتمنى ان تتغير العقلية والادارة المغرببة لتواكب المنجزات والمشاريع التي ستقام في بلادنا .

    رد

  9. يا ولاد … والمناطق الداخلية ما مغربية بجعد وادزم خنيفرة تنغير الرشيدية مدلت كلاب ما فيه الا الرباط ومازا وطنجة واكدير نعلت اله عليكم

    رد

  10. مزيان هذه المشاريع لأجل المونديال ولكن خص تأطير الشباب بفضل التعليم ولكن المشكل الشغب الملاعب والمحطات الطرقية و القطار و الترام حذاري حذاري كلشي غادي يمشي بفضل الشغب

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق