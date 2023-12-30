استعدادا لمونديال 2030.. انطلاق أشغال ثالث محطة قطار بمواصفات عالمية بالرباط
على قدم وساق، تستعد المملكة المغربية لتنظيم كأس العالم لسنة 2030، بإنجاز عدد من المشاريع وإتمام أخرى لإنجاح هذه التظاهرة الدولية وضمان تقديم الصورة المشرفة والايجابية التي تستحق البلاد
وفي هذا الصدد، ستنطلق أشغال تشييد محطة القطار الجديدة، والتي تعد الثالثة من نوعها بالعاصمة الرباط
وأطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية، مشروع محطة القطار المتواجدة بين شارعي النخيل والحسن الثاني، بمحاذاة المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط.
وسيتضمن المشروع، إنشاء مبنى جسري فوق السكك الحديدية على مساحة 4500 متر مربع، بالاضافة الى مرافق تجارية وترفيهية أخرى.
كما سيستفيد الملعب، من عملية تمديد خط الطرامواي حي الرياض – تمارة، والذي سيمر من أمام المركب الرياضي لضمان تنقل الجماهير التي ستحضر لمتابعة هذا العرس الدولي براحة وأمان.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
11 تعليقات
قبل كل شيء يجب عليكم إصلاح التعليم اولاً خاصة اصبح في حافة النسيان …
هذا خبر سيبشر بالخير بإذن الله على المملكة المغربية .
هذه المحطة القطار بموصفات عالية الجودة ستعطي قفزة نوعية استراتجية جديدة للمغرب نتمن التوفيق والمزيد من التقدم والازدهار .
نتمنى أن تعم الفائدة للجميع , التوفيق للجميع .
هذا المشروع سيساعد على انخفاظ شيىا ما من البطالة وبالأخص الطلبة الجامعيين الحاصلين على شهادات جامعية وديبلومات في المستوى وكفاءات عالية الجودة .
هل هذا القطار يستطيع الفقير أن يركبه , نتمنى ان يكون في متناول الجميع …
مزيان في المغرب لا توجد غير المدن الكبيرة الي يدار فيها كلشي أما المدن الصغيرة فلا تصلح الا لأخذ ثرواتها.عيب وعار.الثنمية خاصها تكون حتى في اصغر قرية خاص الواحد يحس بالتغيير. القطار اسعاره غالية.الاتوروت غالية.البنزين غالي..الطاءرة داخل المغرب غالية.الصحة تشد الصف القراية والو.المؤسسات الخاصة نهبات المواطن.الخضر غالية.بالله عليكم المواطن البسيط اش مستافد. غير كيتفرج.اتمنى ان يبث تعليقي.
نتمنى ان تتغير العقلية والادارة المغرببة لتواكب المنجزات والمشاريع التي ستقام في بلادنا .
يا ولاد … والمناطق الداخلية ما مغربية بجعد وادزم خنيفرة تنغير الرشيدية مدلت كلاب ما فيه الا الرباط ومازا وطنجة واكدير نعلت اله عليكم
مزيان هذه المشاريع لأجل المونديال ولكن خص تأطير الشباب بفضل التعليم ولكن المشكل الشغب الملاعب والمحطات الطرقية و القطار و الترام حذاري حذاري كلشي غادي يمشي بفضل الشغب
وعاصمة المولى إسماعيل إلى متى الإنتظار وهي ذات الحق المبين