بلماضي يستبعد برحمة من قائمة المنتخب الجزائري ويستدعي عطال

بلماضي يستبعد برحمة من قائمة المنتخب الجزائري ويستدعي عطال

2023-12-30 / 12:02
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لم يستدعِ جمال بلماضي، مدرب المنتخب الجزائري، لاعبه سعيد بن رحمة، لكنّه أبقى على يوسف عطال، في التشكيلة الرسمية التي اختارها لخوض كأس الأمم الإفريقية، المقررة في ساحل الحاج في الفترة بين 13 يناير و11 فبراير المقبلين.

فضّل بلماضي استبعاد بن رحمة لاعب وست هام يونايتد الإنجليزي بعد إشكال وقع بينهما خلال مباراة مصر والجزائر الوديّة في 16 أكتوبر الماضي، حين رفض الأخير مصافحة مدربه بعد استبداله، في لقطة أثارت تعليقات على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

في المقابل استُدعي عطال، الذي لم يلعب مع نيس الفرنسي منذ منتصف أكتوبر الأخير، بعدما كانت أوقفته الشرطة الفرنسية احتياطيا الشهر الماضي، وطالبت النيابة بسجنه في 18 دجنبر لمدة 10 أشهر مع وقف التنفيذ وتغريمه بمبلغ 45 ألف أورو لنشره مقطع فيديو مدته 35 ثانية يدعو إلى “يوم أسود على اليهود” بسبب الحرب الدائرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل.

وأوقف عطال لسبع مباريات من قبل اللجنة التأديبية لرابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، لكنه بقي لاعبا أساسيا مع المنتخب الجزائري، حيث لعب ثلاث مباريات.

وضمّت التشكيلة أيضا العديد من النجوم الذين فازوا بلقب كأس الأمم الإفريقية عام 2019، مثل رياض محرز (الأهلي السعودي)، إسلام سليماني (كوريتيبا البرازيلي)، واسماعيل بن ناصر (ميلان الإيطالي) وغيرهم.

وفاز المنتخب الجزائري بلقب كأس الأمم الإفريقية مرتين (1990 على أرضه و2019 في مصر)، كما حلّ وصيفاً مرة واحدة (1980) وثالثاً مرتين (1984 و1988).

وهنا اللائحة:

حراسة المرمى: أنتوني ماندريا (كان الفرنسي)، رايس مبولحي (شباب بلوزداد)، أسامة بن بوط (اتحاد العاصمة)

– الدفاع: يوسف عطال (نيس الفرنسي)، كيفن غيتون (ميتز الفرنسي)، عيسى ماندي (فياريال الاسباني)، رامي بن سبعيني (بوروسيا دورتموند الألماني)، أمين توغاي (الترجي التونسي)، أحمد توبة (ليتشي الإيطالي)، زين الدين بلعيد (اتحاد العاصمة)، ريان آيت نوري (وولفرهامبتون الإنكليزي)، ياسر لعروسي (شيفيلد يونايتد الإنكليزي).

– الوسط: رامز زروقي (فينورد الهولندي)، نبيل بن طالب (ليل الفرنسي)، إسماعيل بن ناصر (ميلان الإيطالي)، حسام عوار (روما الإيطالي)، فارس شعيبي (آنتراخيت فرانكفورت الألماني)، سفيان فيغولي (قارة جمرك التركي)، هشام بوداوي (نيس الفرنسي).

– الهجوم: رياض محرز (الأهلي السعودي)، آدم وناس (ليل الفرنسي)، يوسف بلايلي (مولودية الجزائر)، أمين عمورة (سانت غيلواز البلجيكي)، أمين غويري (رين الفرنسي)، إسلام سليماني (كوريتيبا البرازيلي)، بغداد بونجاح (السد القطري).

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