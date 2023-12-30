نابي: “ارتكبنا أخطاء أمام السوالم وأهدرنا نقطتين كنا نستحقها”

قال مدرب الجيش الملكي نصر الدين نابي، أن فريقه لا يستحق التعادل أمام شباب السوالم (2-2)، لحساب الجولة الـ13 من البطولة الاحترافية “إنوي”، مشبها هذه النتيجة بالحادث.

وصرح نابي في الندوة الصحفية التي أعقبت اللقاء: “نقطتان كنا نستحقها صراحة، نظرا لمجريات اللعب التي شاهدناها ضد فريق رفض اللعب”.

وتابع: “سيناريو لعب شباب السوالم نعرفه… حاولنا أن نأخذ احتياطاتنا أكثر ما يمكن، رغم ذلك وقعنا في الخطأ”.

واختتم: “حاولنا أن نعود بعد ذلك وخلقنا العديد من الفرص، وسيطرنا بشكل كامل. الصعب قمنا به وعدنا في توقيت إيجابي في النتيجة على أن لا نعيد نفس خطأ بداية المباراة، لكن مع الأسف قمنا بإعادته… الأخطاء تحدث. إنه حادث ضد فريق يلعب بطريقته وإمكانياته. اللاعبون قدموا كل ما لديهم. أهدرنا نقطتين لكن هذه هي كرة القدم”.

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