الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير منزل للسنوار وشبكة أنفاق تحته

2023-12-30 / 11:00
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هبة بريس - وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قوات تابعة له، تمكنت من رصد وتدمير إحدى الشقق الآمنة ليحيى السنوار، في شمال قطاع غزة، بالقرب من مدينة غزة، حيث تم العثور بداخلها على الكثير من المواد.

وبعد تحليل المواد المضبوطة، قال الجيش في بيان، إن الشقة استُخدمت مخبأ لرئيس الذراع السياسي لمنظمة “حماس الإرهابية” في قطاع غزة يحيى السنوار.

ووفق المصدر ذاته، أجرى مقاتلو وحدة “يهالوم” الهندسية الخاصة تحليلاً شاملاً في المكان، مستعينين بوسائل تكنولوجية أخرى، حيث اكتشفوا فتحة نفق إستراتيجي في قبو الشقة.

وتقصّت القوات هذه الفتحة وصولاً إلى نفق كبير يبدو أنه يخدم كبار مسؤولي الجناحيْن السياسي والعسكري لحركة حماس.

وكانت الشقة جزءًا من شبكة أنفاق طويلة ومتشعّبة تنقَّل عبرها كبار مسؤولي حركة حماس ومارسوا وظائفهم. وأدّت الفتحة المكتشفة إلى نفق يمتدّ لمسافة 218 متراً وبعمق حوالي 20 متراً تحت الأرض في شمال قطاع غزة.

ووفق فيديو نشره الجيش الإسرائيلي، عُثر داخل النفق على شبكة كهرباء وتهوية وبنى تحتية خاصة بالصرف الصحي وغرف صلاة واستراحة، حيث تم إعداد النفق لإتاحة فرصة الإقامة فيه وإدارة القتال منه لفترات طويلة.

وبعد الانتهاء من عمليات تحليل النفق وإجراء النشاطات العملياتية المطلوبة في مساره، تم تدمير النفق من قبل مقاتلي وحدة “يهالوم”

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