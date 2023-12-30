تقرير: قروض الاستهلاك تسجل انخفاضا بنسبة 0,2 %
أفاد بنك المغرب بأن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي سجلت نموا بنسبة 2,8 في المائة خلال شهر نونبر الماضي، بعد نمو نسبته 2,7 في المائة قبل شهر من ذلك.
وأوضح بنك المغرب، في نشرته حول الإحصائيات النقدية لشهر نونبر 2023، أن نمو القروض الموجهة للقطاع غير المالي يعكس تراجع انخفاض القروض الموجهة للشركات غير المالية الخاصة من 1 إلى 0,1 في المائة، وتباطؤا في نمو القروض الموجهة للشركات غير المالية العمومية (من 37,6 إلى 30,9 في المائة)، وكذا الأسر (من 2 إلى 1,8 في المائة).
وحسب الغاية الاقتصادية، يعكس تطور القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي تراجع انخفاض تسهيلات الخزينة إلى 2 في المائة بعد 4,2 في المائة، وتباطؤ نمو قروض التجهيز إلى 4,1 في المائة بعد 5,1 في المائة.
كما يعكس انخفاض قروض الاستهلاك بنسبة 0,2 في المئة بعد ارتفاع نسبته 0,1 في المئة، وشبه استقرار نمو القروض العقارية عند حوالي 1,3 في المئة.
وفي ما يتعلق بالديون المتعثرة فقد انتقلت نسبة نموها السنوية من 6,4 في المائة في شهر أكتوبر إلى 5,4 في المائة في شهر نونبر 2023، وبقي معدلها بين القروض مستقرا عند 8,8 في المائة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
5 تعليقات
الأسر المغربية تعيش بالقروض البنكية..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم اعفو واغفر لهم ..
قوله تعالى:«ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰا۟ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰا۟ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ..
الربا حرام بالقران والسنة : «قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا»..
تراجع كبير للأسر المغربية الأكثر تعاطيا للقروض البنكية..