??????????

تقرير: قروض الاستهلاك تسجل انخفاضا بنسبة 0,2 %

2023-12-30 / 10:23
5
هبة بريس

أفاد بنك المغرب بأن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي سجلت نموا بنسبة 2,8 في المائة خلال شهر نونبر الماضي، بعد نمو نسبته 2,7 في المائة قبل شهر من ذلك.

وأوضح بنك المغرب، في نشرته حول الإحصائيات النقدية لشهر نونبر 2023، أن نمو القروض الموجهة للقطاع غير المالي يعكس تراجع انخفاض القروض الموجهة للشركات غير المالية الخاصة من 1 إلى 0,1 في المائة، وتباطؤا في نمو القروض الموجهة للشركات غير المالية العمومية (من 37,6 إلى 30,9 في المائة)، وكذا الأسر (من 2 إلى 1,8 في المائة).

وحسب الغاية الاقتصادية، يعكس تطور القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي تراجع انخفاض تسهيلات الخزينة إلى 2 في المائة بعد 4,2 في المائة، وتباطؤ نمو قروض التجهيز إلى 4,1 في المائة بعد 5,1 في المائة.

كما يعكس انخفاض قروض الاستهلاك بنسبة 0,2 في المئة بعد ارتفاع نسبته 0,1 في المئة، وشبه استقرار نمو القروض العقارية عند حوالي 1,3 في المئة.

وفي ما يتعلق بالديون المتعثرة فقد انتقلت نسبة نموها السنوية من 6,4 في المائة في شهر أكتوبر إلى 5,4 في المائة في شهر نونبر 2023، وبقي معدلها بين القروض مستقرا عند 8,8 في المائة.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of استعدادا لمونديال 2030.. انطلاق أشغال ثالث محطة قطار بمواصفات عالمية بالرباط

استعدادا لمونديال 2030.. انطلاق أشغال ثالث محطة قطار بمواصفات…

2023-12-30 / 12:12
Photo of مغاربة العالم .. ارتفاع التحويلات إلى 105,4 مليار درهم

مغاربة العالم .. ارتفاع التحويلات إلى 105,4 مليار درهم

2023-12-29 / 22:47
Photo of ارتفاع عدد المؤسسات والمقاولات العمومية المحترمة للأجل القانوني

ارتفاع عدد المؤسسات والمقاولات العمومية المحترمة للأجل القانوني

2023-12-29 / 19:56
Photo of تعميم التعليم الأولي سيساهم في خلق قرابة 52 ألف منصب جديد

تعميم التعليم الأولي سيساهم في خلق قرابة 52 ألف…

2023-12-29 / 14:44
Photo of اقتصاد المغرب لسنة 2023.. تباين في الأرقام و رهان للحكومة في تدبير المرحلة

اقتصاد المغرب لسنة 2023.. تباين في الأرقام و رهان…

2023-12-29 / 13:42
Photo of مشروع ضخم بين المغرب و إسبانيا.. خط بحري يربط طرفاية بفويرتي بينتورا

مشروع ضخم بين المغرب و إسبانيا.. خط بحري يربط…

2023-12-29 / 12:34
Photo of النمو الاقتصادي يسجل تحسنا بـ2,8 % مع متم سنة 2023

النمو الاقتصادي يسجل تحسنا بـ2,8 % مع متم سنة…

2023-12-29 / 12:05
Photo of بالأرقـام.. عجز الميزانية يبلغ 51,4 مليار درهم

بالأرقـام.. عجز الميزانية يبلغ 51,4 مليار درهم

2023-12-29 / 10:34
Photo of في طريقة مبتكرة لإشهار المنطقة.. 100 شاحنة مزينة بصور سوس تتجه نحو أوربا

في طريقة مبتكرة لإشهار المنطقة.. 100 شاحنة مزينة بصور…

2023-12-28 / 15:35
Photo of عقد بقيمة 100 مليون أورو لتمويل استراتيجية غابات المغرب

عقد بقيمة 100 مليون أورو لتمويل استراتيجية غابات المغرب

2023-12-28 / 15:15

‫5 تعليقات

  3. قوله تعالى:«ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰا۟ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰا۟ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ..

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق