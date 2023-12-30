إغلاق ملعب مراكش الكبير من أجل الصيانة

إغلاق ملعب مراكش الكبير من أجل الصيانة

2023-12-30 / 10:30
0

انطلقت أشغال صيانة أرضية الملعب الكبير بمدينة مراكش وملاعب التداريب التابعة له، خلال اليومين الماضيين، من أجل إصلاحها لتكون جاهزة لاستقبال مباريات الأندية والمنتخبات الوطنية والإفريقية بعد فترة التوقف المقبلة تزامنا مع مشاركة المنتخب الوطني في نهائيات كأس إفريقيا 2024.

وحددت الشركة المكلفة بأشغال صيانة الأرضية يوم 16 يناير المقبل موعدا لنهاية الإصلاحات، بعد تقويتها بحبوب مقاومة للطقس البارد في فصل الشتاء.

ومن المنتظر أن يفتتح الملعب تزامنا مع مباراة الكوكب المراكشي أمام شباب بنكرير، لحساب الجولة 16 من بطولة القسم الثاني.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of نابي: “ارتكبنا أخطاء أمام السوالم وأهدرنا نقطتين كنا نستحقها”

نابي: “ارتكبنا أخطاء أمام السوالم وأهدرنا نقطتين كنا نستحقها”

2023-12-30 / 11:21
Photo of ريال مدريد يمنح مبابي “مهلة أخيرة” لغاية منتصف يناير

ريال مدريد يمنح مبابي “مهلة أخيرة” لغاية منتصف يناير

2023-12-30 / 10:01
Photo of الملاكم الأمريكي ديفيس يغير اسمه لعبد الواحد بعد اعتناقه الإسلام

الملاكم الأمريكي ديفيس يغير اسمه لعبد الواحد بعد اعتناقه…

2023-12-30 / 09:47
Photo of اكادير : لقاء مدربين شقيقين في مباراة الحسنية و المغرب الفاسي وانتصر الأكبر

اكادير : لقاء مدربين شقيقين في مباراة الحسنية و…

2023-12-29 / 23:35
Photo of برشلونة يمنح ليفاندوفسكي مهمة جديدة

برشلونة يمنح ليفاندوفسكي مهمة جديدة

2023-12-29 / 23:15
Photo of البطولة الإحترافية.. تعادل مثير بين الجيش الملكي وشباب السوالم

البطولة الإحترافية.. تعادل مثير بين الجيش الملكي وشباب السوالم

2023-12-29 / 21:58
Photo of بوفال يقترب من مغادرة الريان القطري

بوفال يقترب من مغادرة الريان القطري

2023-12-29 / 20:15
Photo of البطولة الإحترافية.. أولمبيك آسفي يفوز على الوداد الرياضي

البطولة الإحترافية.. أولمبيك آسفي يفوز على الوداد الرياضي

2023-12-29 / 20:04
Photo of البطولة الإحترافية.. حسنية أكادير يحقق فوزه الأول هذا الموسم

البطولة الإحترافية.. حسنية أكادير يحقق فوزه الأول هذا الموسم

2023-12-29 / 20:00
Photo of كأس أمم أفريقيا.. الكشف عن القائمة النهائية للمنتخب السينغالي

كأس أمم أفريقيا.. الكشف عن القائمة النهائية للمنتخب السينغالي

2023-12-29 / 19:13

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق