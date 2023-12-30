إغلاق ملعب مراكش الكبير من أجل الصيانة

انطلقت أشغال صيانة أرضية الملعب الكبير بمدينة مراكش وملاعب التداريب التابعة له، خلال اليومين الماضيين، من أجل إصلاحها لتكون جاهزة لاستقبال مباريات الأندية والمنتخبات الوطنية والإفريقية بعد فترة التوقف المقبلة تزامنا مع مشاركة المنتخب الوطني في نهائيات كأس إفريقيا 2024.

وحددت الشركة المكلفة بأشغال صيانة الأرضية يوم 16 يناير المقبل موعدا لنهاية الإصلاحات، بعد تقويتها بحبوب مقاومة للطقس البارد في فصل الشتاء.

ومن المنتظر أن يفتتح الملعب تزامنا مع مباراة الكوكب المراكشي أمام شباب بنكرير، لحساب الجولة 16 من بطولة القسم الثاني.

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