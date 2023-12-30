ريال مدريد يمنح مبابي “مهلة أخيرة” لغاية منتصف يناير

ريال مدريد يمنح مبابي “مهلة أخيرة” لغاية منتصف يناير

2023-12-30 / 10:01
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لا يزال فريق ريال مدريد، مصرا على التعاقد مع النجم الفرنسي، كيليان مبابي، ولكن هذه المرة، سيفعل ذلك وفقا لـ”شروطه”، وليس ما سيفرضه اللاعب، بعد أن رفض عدة عروض في الماضي.

وحسب صحيفة “ذي أتلتيك”، فإن ريال مدريد يريد ضم مبابي مجانا في الصيف الماضي، وسيقدم له عرضا ساري المفعول، لغاية منتصف شهر يناير القادم، وفي حال عدم رده، سيتم الانسحاب من الصفقة.

من جانب آخر، فإن عرض النادي الملكي لمبابي، سيكون أقل من الناحية المادية، مقارنة مع ما كان يعرضه عليه في السابق، تفاديا لإحداث أي خلل داخل غرفة تغيير الملابس، وإحداث مشاكل بين اللاعبين.

وينتهي عقد مبابي مع فريقه باريس سان جيرمان، في 30 يونيو 2024، وسيصبح حرا في التفاوض مع أي فريق يريد الانتقال إليه، بداية من يوم الإثنين القادم (1 يناير 2024)، حيث تسمح قوانين “الفيفا” للاعبين، بالتفاوض في حال تبقي 6 أشهر على انتهاء العقد.

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