مصرع سيدة في حادثة سير خطيرة بطنجة
هبة بريس - مكتب طنجة
لقيت سيدة مصرعها مساء أمس الجمعة، إثر حادثة سير خطيرة على مستوى طريق الرباط بمدينة طنجة .
ولفظت الضحية أنفاسها الأخيرة بعين المكان متأثرة بجروح ورضوض خطيرة أصيبت بها في أنحاء متفرقة من جسدها، وذلك بعد اصطدام قوي بين سيارة الضحية وأخرى كانت تسير في الاتجاه المعاكس .
وخلف الحادث وفاة السيدة وإصابة سائق السيارة الأخرى حيث تم نقله الى قسم المستعجلات لتلقي الاسعافات الضرورية ، في وقت فتحت فيه المصالح الأمنية تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الحادث المأساوي .
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9 تعليقات
خاص نعرفو الأسباب ديال هاذ الحادث
لا حول ولا قوة الا بالله
الله يحضر السلامة و صافي
على مستعملي الطرق توخي الحذر..
اللهم ارحمها واغفر لها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة. السلامة للجميع..
عدم احترام الاسبقيات وممر الراجلين والسرعة المفرطة من بين أسباب حوادث السير..
بعض الطرقات المتهالكة والغير الصالحة للإستعمال تكون سببا في حوادث السير..
يجب علينا جميعا تغيير سلوكنا اتجاه الطرق ..
إنا لله وإنا إليه راجعون تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وعجل الله بشفاء ابنتها