مصرع سيدة في حادثة سير خطيرة بطنجة

هبة بريس - مكتب طنجة

لقيت سيدة مصرعها مساء أمس الجمعة، إثر حادثة سير خطيرة على مستوى طريق الرباط بمدينة طنجة .

ولفظت الضحية أنفاسها الأخيرة بعين المكان متأثرة بجروح ورضوض خطيرة أصيبت بها في أنحاء متفرقة من جسدها، وذلك بعد اصطدام قوي بين سيارة الضحية وأخرى كانت تسير في الاتجاه المعاكس .

وخلف الحادث وفاة السيدة وإصابة سائق السيارة الأخرى حيث تم نقله الى قسم المستعجلات لتلقي الاسعافات الضرورية ، في وقت فتحت فيه المصالح الأمنية تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الحادث المأساوي .

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