الملاكم الأمريكي ديفيس يغير اسمه لعبد الواحد بعد اعتناقه الإسلام

أعلن الملاكم الأمريكي، ديفيس البالغ من العمر 29 سنة اعتناقه الإسلام، وذلك الأسبوع الماضي، من خلال نطقه للشهادتين، بأحد المساجد، الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبعد اعتناقه الإسلام، قرر البطل الأمريكي، تغيير اسمه، ليصبح “عبد الواحد”.

وانضاف “عبد الواحد”، إلى العديد من نجوم الرياضة، الذين قرروا اعتناق الإسلام، ويبقى الملاكم “الأسطوري”، محمد علي كلاي، أبرزهم.

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