بعد اختفائها لمدة.. العثور على أستاذة جث.ة هامدة داخل شقتها بالبيضاء

هبة بريس - البيضاء

عثرت المصالح الأمنية والسلطات المحلية، مساء أمس الجمعة، على سيدة جثة هامدة داخل شقتها بمدينة الدار البيضاء.

وحسب ما عاينته هبة بريس، فقد تم العثور على جثة السيدة داخل شقتها، بعد اختفائها لمدة طويلة.

ونقلت المصالح المعنية، جثة السيدة التي كانت تشتغل أستاذة قبل سنوات، الى مستودع الأموات، كما فتح تحقيق للكشف عن ظروف وأسباب الوفاة.

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