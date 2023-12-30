أوكرانيا تهدد منتهكي حظر التجول ليلة رأس السنة ب”التجنيد”

هبة بريس - وكالات

سيتم إرسال الأوكرانيين الذين ينتهكون حظر التجول في ليلة رأس السنة الجديدة إلى أقسام شرطة المقاطعات، ومن هناك إلى شعب التجنيد التي تبدي اهتمامها بمثل هؤلاء الأشخاص.

أعلن ذلك نائب رئيس قسم النشاط الوقائي بالشرطة الأوكرانية أناتولي سيريدينسكي، وقال: “ستقوم الشرطة بتحديد السبب الذي دفع المواطن المذكور لانتهاك حظر التجول بشكل متعمد. كما أن مراكز وشعب التجنيد الإقليمية تبدي الاهتمام الكبير بهؤلاء الأشخاص”.

ويشار إلى أنه تم إعلان الأحكام العرفية والتعبئة العامة في أوكرانيا، في 24 فبراير 2022 وتم تمديدها عدة مرات منذ ذلك الحين.

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