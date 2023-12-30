طقس السبت.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم السبت، أن يظل الطقس باردا نسبيا مع تكون صقيع محليا خلال الصباح والليل فوق كل من الأطلس، والريف، والمناطق الشرقية، والجنوب الشرقي، والسهول الداخلية.

كما سيلاحظ تشكل كتل ضبابية بالقرب من السواحل الشمالية، فيما ستكون السماء غائمة جزئيا مع قطرات متفرقة محتملة بمنطقة طنجة، واللوكوس، والريف الغربي.

وستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا شمال المنطقة الشرقية، والغرب والسايس، فضلا عن تناثر بعض الغبار داخل الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 4 درجات و5 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين درجة و7 درجات بالهضاب العليا الشرقية والجنوب-الشرقي، وما بين 08 و 17 درجة بالمناطق الجنوبية للأقاليم الصحراوية للمملكة، فيما ستكون ما بين 5 و13 درجة في ما تبقى من ربوع البلاد.

أما درجات الحرارة العليا، فستشهد بعض الانخفاض.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وهائجا ما بين مهدية وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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