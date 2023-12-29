اكادير : لقاء مدربين شقيقين في مباراة الحسنية و المغرب الفاسي وانتصر الأكبر

2023-12-29 / 23:35
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

انتزعت حسنية اكادير فوز مهم على ضيفه المغرب الفاسي بهدفين مقابل واحد وذلك في المباراة التي جمعتهما بملعب أدرار مساء هذا اليوم الجمعة 29 دجنبر الجاري ، برسم الدورة 13 للدوري الإحترافي الأول ” إنوي”.

اهداف الحسنية من تسجيل كل من سفيان المودن في الدقيقة 17 وكاتي جويس في الدقيقة 32 من الشوط الأول، وسجل للمغرب الفاسي مصطفى الصهد في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

مباراة اليوم لم تكن سهلة أمام الحسنية لانتزاع اول فوز له أمام الفريق الضيف المغرب الفاسي ، بحيث سيطر الفريق الضيف على مجمل أطوار الشوطين وهدد في أكثر من مرة شباك الحارس جرباوي.

المباراة جرت في اجواء باردة في الطقس المنطقة ، بينما كانت المدرجات اكثر برودة بسبب العدد القليل من الجمهور للفريقين ، وهي ظاهرة بدت تلوح في الأفق بعدما تجد الجمهور بقوة حاضر في مواقع التواصل الاجتماعي ، لكن غائب في المدرجات .

ما ميز مباراة اليوم بين الحسنية والمغرب الفاسي ، ان مدربيها أشقاء فانتصر المدرب عبد الهادي السكيتوي الأكبر على الأصغر طارق السكيتوي.

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